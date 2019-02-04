Uçak beklerken tulum çalıp horon oynadılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Trabzon’a gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Rizeli yolcular, uçağı beklerken yerlerinde duramayıp tulum çalıp horon oynadılar.

İstanbul’da düzenlenen EMİTT Turizm Fuarı kapsamında Rize’den İstanbul’a gelen bir grup, dönüş için Atatürk Havalimanı'na geldi. Uçak saatini bekleyen Rizeliler yerlerinde duramayıp önce tulum çaldı daha sonra da horon oynadı. Havalimanında bekleyen yolcuların keyifle izlediği o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

UÇAK GELENE KADAR OYNADILAR

Havalimanı içerisinde yayla ortamı rahatlığında horon oynayan Rizelileri havalimanı personelleri de şaşkın bakışlarla izledi. Yetkililer tarafından herhangi bir engelle karşılaşmayan Rizeliler uçak saati gelene kadar tulum eşliğinde el ele tutuşup horon oynadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon havalimanı Horon Tulum istanbul

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