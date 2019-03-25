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Uçak tuvaletini yalarken videosunu paylaştı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 15:40 | Son Güncelleme

ABD'li bir seks işçisi bir uçuş sırasında paylaştığı tuhaf ve bir o kadar da iğrenç videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

18 Mart'ta Twitter adresinden yayımladığı videoda genç kadın uçuş yaptığı uçağın klozet oturağını yalıyor.

Ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan 12 saniyelik video şimdiye dek 6.25 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve 9 bin 500 kişi tarafından yorumlandı.

Genç kadın videoyu 'bugüne kadar çok tuvalet yaladım ancak bu dilimi hissizleştiren ilkti' açıklamasıyla paylaştı.

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uçak tuvaleti abd seks işçisi video

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