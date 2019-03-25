Uçak tuvaletini yalarken videosunu paylaştı!

18 Mart'ta Twitter adresinden yayımladığı videoda genç kadın uçuş yaptığı uçağın klozet oturağını yalıyor.
Ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan 12 saniyelik video şimdiye dek 6.25 milyon kullanıcı tarafından izlendi ve 9 bin 500 kişi tarafından yorumlandı.
Genç kadın videoyu 'bugüne kadar çok tuvalet yaladım ancak bu dilimi hissizleştiren ilkti' açıklamasıyla paylaştı.
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