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Uçakta dehşet anları! Cam patladı, yolcu dışarı savrulmaktan kıl payı kurtuldu

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Gökçen Kökden

Yunanistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağında motordan kopan bir parça kabindeki camı kırdı. Görgü tanıkları, cam kenarında oturan bir yolcunun uçağın dışına fırlamaktan son anda kurtulduğunu iddia etti.

Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Münih şehrine gitmek üzere yerel saatle 05.55'te havalanan Ryanair Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Pilotlar, kalkıştan kısa süre sonra Kuzey Makedonya hava sahasındayken motor arızası tespit etti. Uçağın motorundan kopan bir parça, kabindeki camın kırılmasına neden oldu.

Basınç düşüşü yaşanan uçakta, oksijen maskeleri açılırken, uçakta panik ve korku dolu anlar yaşandı. Cam kenarında oturan 1 yolcu yaralandı.

Uçakta dehşet anları! Cam patladı, yolcu dışarı savrulmaktan kıl payı kurtuldu 1

CAM KENARINDAKİ YOLCUNUN DIŞARI ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Görgü tanıkları ise, kırılan camın yanında oturan 61 yaşındaki Sırbistan uyruklu yolcunun ise neredeyse uçağın dışına fırladığını iddia etti. Sırp yolcunun basıncın etkisi ile omuzlarına kadar camdan dışarı çekildiğini ve başının uçağın dışında kaldığını öne süren görgü tanıkları, eşinin adama camdan fırlamaması için sarıldığını daha sonra diğer yolcuların da adama yardım ettiğini ifade etti. Görgü tanıkları, sanki bir lastik patlama sesi duyduklarını ve aniden yaşanan irtifa kaybı nedeniyle çığlık attıklarını aktardı. Bir yolcunun yanlışlıkla acil çıkış kapısını açtığını sandıklarını aktaran görgü tanıkları, "Yolculardan birinin başı ve omuzları camın dışındaydı. Neyse ki, emniyet kemerini çıkarmamıştı. Yanındakiler onu içeri çekiyorlardı. Bazı doktorlar da ona yardım etmeye gittiler" dedi.

SELANİK'E ACİL İNİŞ YAPTI

Uçak arızanın ardından Selanik'e acil iniş yaptı. İtfaiye, ambulans, polis ve diğer acil müdahale ekipleri havaalanında hazır bekletilirken, uçak güvenli bir alana çekildi. Yetkililer, olayda uçağın gövdesinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı. Ryanair, yolcuları Münih seferi için başka bir uçağa nakletti. Motor arızasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ryanair tarafından yapılan açıklamada, uçağın uçuş sırasında bir pencerenin yerinden çıkması nedeniyle kalkıştan kısa süre sonra Selanik'e geri döndüğü belirtilerek, uçağın normal şekilde iniş yaptığı, yolcuların terminale alındığı, bir yolcunun yerde tıbbi yardım aldığı ve gecikmeyi en aza indirmek amacıyla yolcuları Münih'e götürmek üzere yerel saatle 09.53'te yedek bir uçağın havalandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Yunanistan
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