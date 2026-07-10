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Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı

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Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle 900 yılan çiftlikten kaçtı. Dengwei köyünde "acil durum" ilan edildi. Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılan çevrede paniğe neden oldu.

Çin'in güneyinde etkili olan tayfun ve sel felaketi nedeniyle bir barajın çökmesi sonucu sular altında kalan çiftlikten yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 1

BARAJ ÇÖKTÜ, YÜZLERCE YILAN KAÇTI

Global Times gazetesinin haberine göre, şiddetli tayfunun etkili olduğu Guangşi eyaletinde, seller nedeniyle Liulan Barajı çöktü.

Baraj sularının vurduğu bölgedeki bir yılan üretim çiftliğinin koruma duvarları ve çitleri yıkıldı, tesisteki yaklaşık 900 yılan kaçtı.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 2

"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

Aralarında ölümcül kobraların da bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengwei köyünde "acil durum" ilan edildi.

Yılan istilasına uğrayan Dengwei köyünde büyük panik yaşanırken, sel sularıyla kaplı sokaklarda yüzlerce yılanın yüzdüğü ve evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı görüldü.

Bel hizasına kadar yükselen suların içinde mahsur kalan köylüler, yılanlardan korunmak için bambu sopalarla mücadele etti.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 3

PANZEHİR STOKLARI ARTIRILDI, ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından eyalet düzeyinde alarm verilerek, çok sayıda arama-kurtarma ve acil müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Guangcou Acil Durum Yönetim Bürosu, özel koruyucu kıyafetli ekiplerin hem sürüngenleri yakalamak hem de selzedeleri tahliye etmek için operasyon yürüttüğünü açıkladı.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 4

Yetkililer, bölgedeki panzehir stoklarının artırıldığını ve yerel hastanelerde olası kobra ısırmalarına karşı özel hızlı müdahale hatları kurulduğunu duyurdu.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 5

Şu ana kadar bir köylünün yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtildi.

Çin'in güneyinde etkili olan Maysak Tayfunu'nun bölgede yol açtığı şiddetli sel felaketi nedeniyle şimdiye kadar 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sel felaketi sonrası korkutan gelişme! Baraj çöktü köyü yılanlar sardı 6


Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Çiftlik yılan sel felaketi
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