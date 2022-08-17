Uçakta şoke eden anlar! Sarhoş yolcu başka bir yolcuyu yaralayınca...

Ryanair havayolu şirketine ait bir uçakta herkesi geren bir olay yaşandı. Görünüşe göre sarhoş adam, kabin ekibiyle uçuşun ortasında büyük bir tartışmaya girdi ve ardından da bir yolcuyu yaraladı.

Litvanya'ya giden uçakta tartışmanın taraflarından olan sarhoş yolcu içmeyi bırakmadı ve tartışma gittikçe alevlendi. Yolcu etrafa ve kabin memurlarına zorluk çıkarıp küfürler yağdırmaya başlayınca başka yolcular da olaya dahil oldu.

Görgü tanığı açıklamasında "Onu kaldırmayı reddetti ve ona izin verilmediğini söylediğimizde tartışmaya ve kabin ekibine kaba davranmaya başladı. Sonra diğer yolcularla tartışmaya başladı ve gerçekten agresifleşti. Gerçekten korktum, bu yüzden ondan uzak durmaya çalıştım, bu yüzden gerçekten kavgaya karışmadım, ama kendi babasını yumrukladı ve bir yolcuyu yaraladı" dedi.

5 kişinin zor tuttuğu sarhoş yolcu en sonunda emniyet kemeriyle yerine bağlandı.

Uçuş sonrası sarhoş yolcu polis tarafından gözaltına alındı.

TikTok "Her kahraman pelerin takmaz" denilerek paylaşılan video kısa sürede 215,6 bin izlenme, 3285 beğeni ve 300'e yakın yoruma ulaştı.

