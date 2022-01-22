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Uçakta taciz iddiası! Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı, savunması şaşırttı

22.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Las Vegas'tan Washington’a seferi yapan bir yolcu uçağında yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Washington seferini gerçekleştiren uçakta bulunan Ivan Lopez Jr isimli kadın yolcu, uyuduğu sırada başka bir erkek yolcu tarafından tacize uğradığını iddia etti. İsmi açıklanmayan erkek yolcu, bilerek yapmadığını ve elinin çarptığını söylese de kadın şikayetçi oldu.

Uçakta taciz iddiası! Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı, savunması şaşırttı

Las Vegas’tan Washington’a giden bri yolcu uçağında taciz iddiası nedeniyle gergin anlar yaşandı. Ivan Lopez Jr adlı kadın yolcu, uyuduğu sırada erkek yolcunun göğsüne dokunduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Kadının sert tepkisinden sonra kendisini “Bilerek olmadı, elim çarptı” diyerek savunan adamın sözleri uçakta daha büyük bir tartışmaya neden oldu. Lopez Jr'ın şikayeti üzerine uçak görevlileri devreye girdi.

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YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

İkilinin tartışmaya devam etmesi üzerine 12. koltukta oturan kadın, 21 numaralı koltuğa taşındı. Uçak indiğinde Ivan Lopez Jr. Kendisini taciz ettiğini söylediği şahıstan şikayetçi oldu. Genç kadının ifadesi üzerine adam gözaltına alındı.Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu anda tutuklu bulunan adamın, hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

TACİZCİ ADAM HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Savcılık, olay hakkında iddianame de hazırladı. Söz konusu iddianamede, Ivan Lopez Jr'nin uçakta uyuduğu sırada göğsündeki el nedeniyle bir anda uyandığı ve tacizin yaklaşık 10 saniye sürdüğü detayına yer verildi. Taciz iddialarının odağındaki adam hakkında 2 yıla kadar hapis isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Washington taciz
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