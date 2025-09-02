Uçan araba deneme seferlerine başladı! İşte satış fiyatı...

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın finanse ettiği uçan araba deneme seferlerine başladı. Kaliforniya'nın San Mateo kentinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretilen araç, iki havalimanıyla anlaşma yaptı.

300 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

New York Post'un aktardığına göre, SpaceX de bu girişime yatırım yapıyor. Satış fiyatı 300 bin dolardan başlayan uçan otomobil 170 kilometrelik menzile sahip ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş topladı.

siyah renkli otomobil, dikey iniş-kalkış yapabiliyor ve kara yollarında da kullanılabiliyor. Pervanelerinin açıkta olmaması, tasarımı açısından dikkat çekiyor.