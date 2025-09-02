Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Uçan araba deneme seferlerine başladı! İşte satış fiyatı...

İçerik devam ediyor

ABD’li teknoloji girişimi Alef, dikey kalkış yapabilen dünyanın ilk uçan arabasını test etmek için Silikon Vadisi’ndeki iki havalimanı ile anlaşma imzaladı. Şimdiden 3.300’den fazla ön sipariş alan otomobil 170 kilometrelik menzile sahip.

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın finanse ettiği uçan araba deneme seferlerine başladı. Kaliforniya'nın San Mateo kentinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretilen araç, iki havalimanıyla anlaşma yaptı.

Uçan araba deneme seferlerine başladı! İşte satış fiyatı... 1

300 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

New York Post'un aktardığına göre, SpaceX de bu girişime yatırım yapıyor. Satış fiyatı 300 bin dolardan başlayan uçan otomobil 170 kilometrelik menzile sahip ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş topladı.

Uçan araba deneme seferlerine başladı! İşte satış fiyatı... 2

siyah renkli otomobil, dikey iniş-kalkış yapabiliyor ve kara yollarında da kullanılabiliyor. Pervanelerinin açıkta olmaması, tasarımı açısından dikkat çekiyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyaca ünlü şeften üzen haber! Hastalığını açıkladıDünyaca ünlü şeften üzen haber! Hastalığını açıkladı
'Manifest' konserine veto kararı: Belediye onay vermedi!'Manifest' konserine veto kararı: Belediye onay vermedi!

Anahtar Kelimeler:
uçan araba abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

'İhtimali yok' deyip o defteri kapattı

Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu...

Yer: Bursa! Serinlemek için girdiği suda tarihi eser buldu...

Çok nadir görülüyorlar! Bolu'da ortaya çıktılar

Çok nadir görülüyorlar! Bolu'da ortaya çıktılar

Tenis yıldızı çocuğa şapkasını verdi, koca adam bakın ne yaptı

Tenis yıldızı çocuğa şapkasını verdi, koca adam bakın ne yaptı

81 ilde inşa edilecekti: Yerleri belli olmaya başladı!

81 ilde inşa edilecekti: Yerleri belli olmaya başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.