Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu: Olay anı kamerada!

Karaman’da etkili olan fırtına nedeniyle 10 katlı bir apartmanın çatısı yerinden koparak yere düşerken, o sırada bahçede bulunan apartman yöneticisi saniyelerle çatının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karaman'daki olay, Urgan Mahallesi 1934. Sokak’ta bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın çatısının yaklaşık dörtte birlik kısmı yerinden koparak büyük bir gürültüyle bahçeye savruldu. Bu sırada apartman yöneticisi 56 yaşındaki Yakup Özdil, saniyelerle çatının altında kalmaktan kurtuldu.

Fırtına nedeniyle apartman bahçesinde park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özdil’in yukarıya baktığı sırada çatının bir anda savrularak bahçeye düştüğü anlar görülüyor.

"SANİYELERLE KURTULDUM"

Çatının altında kalmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Yakup Özdil, bir önceki rüzgarda bahçe kapısının savrulduğunu belirterek, "Kapı zarar görmesin diye açmaya gitmiştim. Bu tarafa gelirken yukarıdan kiremit düşer mi diye yukarı bakıyordum. Bir anda çatının şemsiye gibi üzerime doğru geldiğini gördüm. O an refleksle fırlayıp kaçtım. Saniyelerle kurtuldum. Allah’a şükür can kaybı yok. Bir iki araçta hasar var ama kimseye bir şey olmadı" dedi.

