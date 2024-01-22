Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Zorla cinsel ilişkiye girdiği yatağın altında mahsur kaldı! Ücra dehşet kulübesinde 3 ay: Sapık katil ailesini gözlerinin önünde katletti

    Zorla cinsel ilişkiye girdiği yatağın altında mahsur kaldı! Ücra dehşet kulübesinde 3 ay: Sapık katil ailesini gözlerinin önünde katletti

    Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
    22.01.2024 08:38 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gözüne kestirdiği kızla cinsel ilişki yaşamak için her yola başvuran sapık aile katliamı yapmaktan da geri durmadı! ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Jayme Closs'a 13 yaşındayken saplantılı bir ilgi duyan Jake Patterson, gece eve girip Jayme'in ailesini kızın gözleri önünde katletti. Jayme'i ücra bir kulübeye götürüp haftalarca zorla yatağına alan gözü dönmüş katilin Jayme kaçmasın diye kurduğu 'yatak' düzeneği kan dondurdu.

    Zorla cinsel ilişkiye girdiği yatağın altında mahsur kaldı! Ücra dehşet kulübesinde 3 ay: Sapık katil ailesini gözlerinin önünde katletti

    Bundan 5 yıl önce Jayme Closs, ailesini gözü önünde öldürüp kaçıran sapık katilin kendisini zorla tuttuğu dehşet kulübesinden kaçmayı başardı. Ancak kulübede 88 gün boyunca Jake Patterson ile aynı yatakta uyuyup bir de masa oyunları oynamak zorunda kaldı.

    j
    Jayme Closs

    Fabrika işçisi Jake Patterson (26) 2019'da, ailesiyle Wisconsin'in Barron kentinde yaşayan Jayme Closs'a saplantılı bir ilgi duymaya başladı. Patterson bir gün, kafasını tıraşlayıp maske ve eldiven takıp, arabasının plakasını da değiştirip pompalı tüfekle Closs ailesinin evini bastı.

    Jayme'in babasını ön kapıdan ateş ederek vuran Patterson, anne Closs'u da küvette, ağzı bantlanmış ve titreyen Jayme'nin gözleri önünde vurarak öldürdü. Jayme'in ellerini ve ayak bileklerini de bantladıktan sonra zorla botuna bindirip ücra kulübesine götürdü.

    5354
    Anne ve baba Closs

    KIZI ALIKOYUP HAFTALARCA ZORLA YATAĞINA ALDI

    Katil ülkenin dört bir yanında aranırken, kaçırdığı Jayme ile aynı yatakta uyudu. Daha sonradan ise, "Onunla cinsel ilişkiye girmek için ailesini öldürmekten çok suçlu hissettiğini" söyleyecekti.

    iStock-186558367

    KAÇMASIN DİYE YATAĞIN ALTINA BARİKAT KURDU

    Patterson'ın ayrıca kızla masa oyunları oynadığı, işlerini halletmek için dışarı çıktığında ise kızın kaçmaması için yatağının altına barikat kurduğu bildirildi.

    Detaylarını Daily Star'ın aktardığı olayda 10 Ocak 2019'a gelindiğinde, Patterson'ın annesini ziyarete gittiği sırada, ağır çöp kutularıyla çevrili yatağın altında sıkışık vaziyette bulunan Jayme kurtulmayı başardı.

    Jayme'nin kulübede olmadığını fark ettikten sonra paniğe kapılan Patterson ise arabasıyla kaçmaya çalıştı ancak kısa süre sonra tutuklandı ve iki ay sonra iki kez kasıtlı cinayet, bir kez silahlı hırsızlık ve bir kez de adam kaçırma suçlarını kabul etti.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...
    Düğün davetiyesindeki yasaklar şaşkına çeviriyorDüğün davetiyesindeki yasaklar şaşkına çeviriyor
    Gündem olan anlar! UFO tartışmaları...Gündem olan anlar! UFO tartışmaları...
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

    15 sene belediye başkanlığı yapmıştı, geri dönüyor!

    Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

    Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

    23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

    23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

    Dehşet kulübesinde 3 ay

    Dehşet kulübesinde 3 ay

    Mızraklı kabile savaşının görüntüleri gündem oldu! "Çağlar öncesine ait gibi"

    Mızraklı kabile savaşının görüntüleri gündem oldu! "Çağlar öncesine ait gibi"

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.