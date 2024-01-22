Zorla cinsel ilişkiye girdiği yatağın altında mahsur kaldı! Ücra dehşet kulübesinde 3 ay: Sapık katil ailesini gözlerinin önünde katletti

Bundan 5 yıl önce Jayme Closs, ailesini gözü önünde öldürüp kaçıran sapık katilin kendisini zorla tuttuğu dehşet kulübesinden kaçmayı başardı. Ancak kulübede 88 gün boyunca Jake Patterson ile aynı yatakta uyuyup bir de masa oyunları oynamak zorunda kaldı.



Jayme Closs

Fabrika işçisi Jake Patterson (26) 2019'da, ailesiyle Wisconsin'in Barron kentinde yaşayan Jayme Closs'a saplantılı bir ilgi duymaya başladı. Patterson bir gün, kafasını tıraşlayıp maske ve eldiven takıp, arabasının plakasını da değiştirip pompalı tüfekle Closs ailesinin evini bastı.

Jayme'in babasını ön kapıdan ateş ederek vuran Patterson, anne Closs'u da küvette, ağzı bantlanmış ve titreyen Jayme'nin gözleri önünde vurarak öldürdü. Jayme'in ellerini ve ayak bileklerini de bantladıktan sonra zorla botuna bindirip ücra kulübesine götürdü.



Anne ve baba Closs

KIZI ALIKOYUP HAFTALARCA ZORLA YATAĞINA ALDI

Katil ülkenin dört bir yanında aranırken, kaçırdığı Jayme ile aynı yatakta uyudu. Daha sonradan ise, "Onunla cinsel ilişkiye girmek için ailesini öldürmekten çok suçlu hissettiğini" söyleyecekti.

KAÇMASIN DİYE YATAĞIN ALTINA BARİKAT KURDU

Patterson'ın ayrıca kızla masa oyunları oynadığı, işlerini halletmek için dışarı çıktığında ise kızın kaçmaması için yatağının altına barikat kurduğu bildirildi.

Detaylarını Daily Star'ın aktardığı olayda 10 Ocak 2019'a gelindiğinde, Patterson'ın annesini ziyarete gittiği sırada, ağır çöp kutularıyla çevrili yatağın altında sıkışık vaziyette bulunan Jayme kurtulmayı başardı.

Jayme'nin kulübede olmadığını fark ettikten sonra paniğe kapılan Patterson ise arabasıyla kaçmaya çalıştı ancak kısa süre sonra tutuklandı ve iki ay sonra iki kez kasıtlı cinayet, bir kez silahlı hırsızlık ve bir kez de adam kaçırma suçlarını kabul etti.





