Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ve başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Temmuz ve Ağustos aylarında kabul edilen ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Başvuru tarihleri ise ilçeden ilçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.

Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı 2023 yılında aşağıdaki gibidir;

30 saat ücretli öğretmen maaşları 2023 yılında 7.330 TL civarındadır.

Haftalık 40 saat çalışan bir ücretli öğretmenin maaşı ise 10.000 TL civarındadır.

Açıklanan zamlardan sonra ücretli öğretmen saat ücreti 2023 yılında 51,96 TL’ye yükseltildi. Temmuz zammından sonra ücretli öğretmenlik maaş hesaplaması ise yüzde 17,55’lik enflasyon farkı ile bu şekilde yapılabiliyor.

