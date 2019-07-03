Uçtan uca şifreleme özelliği yasaklanmak isteniyor

Donald Trump yönetimi, bu özelliğin mesajlaşma uygulamalarından kaldırılmasını talep ediyor. Donald Trump ve yönetimi, mesajlaşma uygulamalarının bu özelliği ile terör benzeri suç eylemlerinin gerçekleştirildiğini ve bu şifreleri çözmenin çok vakit harcadığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, açık ve net olarak kullanıcıların mesajlarını okumak istediğini şifrelemenin kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Bu talebin Avrupa ülkelerinden sert bir tepki alacağını düşünüyoruz. Verileri korumak için Facebook gibi devlere davalar açan Avrupa ülkeleri, şifrelemenin kaldırılmasını istemeyecektir. Trump, bu olayın üzerine giderse muhtemelen sadece Amerika’da şifreleme opsiyonları devre dışı kalacaktır.

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