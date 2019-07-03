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Uçtan uca şifreleme özelliği yasaklanmak isteniyor

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TEKNOLOJİ  | 03.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Son yıllarda kişisel verilerin korunması konusunda hem geliştiriciler hem de hükümetler büyük bir titizlik ile çalışmaya başlamıştı. Facebook’un veri ihlali ile gündeme gelen uçtan uca şifreleme konusu, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri’nin gündemine oturdu.

Uçtan uca şifreleme özelliği yasaklanmak isteniyor

Donald Trump yönetimi, bu özelliğin mesajlaşma uygulamalarından kaldırılmasını talep ediyor. Donald Trump ve yönetimi, mesajlaşma uygulamalarının bu özelliği ile terör benzeri suç eylemlerinin gerçekleştirildiğini ve bu şifreleri çözmenin çok vakit harcadığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, açık ve net olarak kullanıcıların mesajlarını okumak istediğini şifrelemenin kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Bu talebin Avrupa ülkelerinden sert bir tepki alacağını düşünüyoruz. Verileri korumak için Facebook gibi devlere davalar açan Avrupa ülkeleri, şifrelemenin kaldırılmasını istemeyecektir. Trump, bu olayın üzerine giderse muhtemelen sadece Amerika’da şifreleme opsiyonları devre dışı kalacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Uçtan uca şifreleme Donald Trump

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