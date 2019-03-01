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Uçuk bağışıklık düştüğünde çoğalıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 01.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

Çoğunlukla ağız içinde, dudaklarda ve ağız çevresinde hafif bir kaşıntı olarak ortaya çıkan uçuklar, zamanla kabarcıklara ve ağrılı yaralara dönüşür. Ağrı ve acıların yanı sıra kişilerde estetik kaygılara sebep olan uçuklar, konuşma ve yemek yeme gibi eylemleri de zorlaştırır. Peki, birçok kişi için tekrarlayan bir sorun haline gelen uçukların ne olduğunu ve neden oluştuğunu biliyor musunuz?

Uçuk bağışıklık düştüğünde çoğalıyor!

Uçuk hakkında bilinmeyenleri ve uçuğun doğal tedavi yöntemlerini anlatan Central Hospital’dan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hicran Ercan, bazı tavsiyelerde bulundu.

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE VÜCUDA ALINAN VİRÜSLER UÇUĞA SEBEP OLUYOR

“Herpes Simpleks” olarak adlandırılan virüsler nedeniyle oluşan uçukların halk arasında korkulu rüyalar, stres ya da soğuk algınlığı gibi sebeplerle ortaya çıktığına inanılır. Bu inanışlar yanlış bir kanı değildir. Ancak yalnızca uçuk virüslerini harekete geçiren sebepler arasındadır. Fakat bilinmelidir ki ağız çevresinde çıkan uçukların temel nedeni, çocukluk döneminde istem dışı vücuda alınan uçuk virüsleridir. Yapılan araştırmaların sonuçları da uçukların, kişilerin genetik sistemlerinde yer alan kalıtsal bir durum olduğunu da gösteriyor.

BAĞIŞIKLIĞIN DÜŞMESİ UÇUK OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Vücuda giren uçuk (herpes) virüsü, öncelikle yerleştiği bölgede enfeksiyon oluşturur. Daha sonra o bölgedeki sinirlere yerleşir. Vücudun bağışıklığının düştüğü durumlarda çoğalan bu virüs, uçukların oluşmasına zemin hazırlar. Ayrıca uykusuzluk, yorgunluk, aşırı stres, korku ve panik, soğuk algınlığı ve grip, aşırı güneş ışığı ve UV ışınları, hormonal değişimler ve dengesiz beslenme gibi durumlarda da vücuttaki uçuk virüsü yeniden aktif bir hal alabilir.

ÇÖZÜM İÇİN UÇUĞUN ÇEŞİDİ ÖNEM TAŞIYOR

Uçuk virüsünden tamamen kurtulmanın günümüzde kesin bir yolu yoktur. Fakat uçuk oluşumlarını önlemeye, en azından azaltmaya yönelik yollar izlenebilir. Örneğin; strese bağlı gelişen uçuğun yeniden nüksetmemesi için stres sebepli durumlardan uzak durulmalı ve stresi azaltacak gevşeme teknikleri uygulanmalıdır. Uykusuzluk veya yorgunluk sebepli uçuklarda ise, kaliteli bir uyku sağlanmalı ve iyice dinlenilmelidir. Aşırı güneş ışığı ve UV ışınları sebepli uçuklarda ise dudak ve ağız çevresine yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulanabilir. Ayrıca şapka kullanarak direkt güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Uçuğu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, bu kişilerin makyaj malzemesi, tıraş bıçağı veya havlu gibi kişisel eşyaları kesinlikle kullanılmamalıdır. Eller gün içerisinde sık sık yıkanmalı, dezenfekte edilmeyen ellerle ağız ve yüze temas edilmemelidir. Mevcut uçuklara ise asla dokunulmamalıdır.

UÇUK İÇİN EVDE YAPILABİLECEK EN DOĞAL YÖNTEMLER

Tüm önlemlere rağmen yine de uçuk oluşumu ile karşılaşılabilir. Uçuk tedavisi için de evde bazı tedavi yöntemleri denenebilir.

1.Uçuk kendini genellikle kaşınma, sızlama veya yanma gibi belirtilerle gösterir. Bu gibi belirtiler hissedilmeye başlandığında, uçuğun verdiği rahatsızlığı azaltabilmek için antiviral uçuk kremleri kullanılabilir. Ayrıca uçuklu bölgeye uygulanacak alkol, bölgedeki enfeksiyonun önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

2.Uçuklar can sıkıcı ağrı ve sızılara yol açabilir. Bu ağrıları azaltmak için uçuklu bölgeye buz uygulanabilir.

3.En önemlisi ise dudak çevresinde uçuk dışında birçok farklı dermatolojik hastalık olabileceği göz önüne alınarak bir uzman görüşüyle hareket edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
uçuk bağışıklık sistemi

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