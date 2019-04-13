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Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu!

gizemino gizemino
YAŞAM  | 13.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kaş yapayım derken göz çıkarmak tam olarak bu olsa gerek! ABD'de yaşayan 3 çocuk annesi Jami Ledbetter'in indirimde bulduğu kaş uygulaması sonrası hayatı değişti...

Ucuz kaş dövmesi yaptırdı! Hayatı tepetaklak oldu!

Kadınların aynaya baktığında en çok dikkat ettiği şeylerden biri kaşlardır. İşte tam olarak bu sebepten güzellik sektörü kaş konusunda seyriklik yaşayan ya da hiç kaşı olmayanlar için muhteşem bir yöntem buldu: Kaş kontürü yani mikroblading kıl yöntemi.

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Yaptıran herkesin çok memnun kaldığı bu yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken tek ve en önemli kural: kıl yöntemini uygulayacak kişi ve yer!

42 yaşında ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan Jami Ledbetter bu tek ve önemli kuralı atlayarak indirimde yakaladığı bir yerde mikroblading işlemi yaptırdı.

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Doğduğu günden beri neredeyse hiç kaşı olmadığını belirten Jami, işlem sonrasında nasıl görüneceğini çok merak ettiğini ve aynaya baktığında büyük bir şok yaşadığını anlattı.

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Üzerinde yanlış işlem uygulanan Jami sadece 2 kaşa değil artık 4 kaşa sahipti çünkü mikrobladingi yapan kişi yanlış yere kontür atmıştı.
"Düşmanımın başına gelmesin! Son birkaç gündür gerçekten çok zor geçti. Sevgilim vardı beni böyle görünce o da terk etti! Şimdi hem özgüvenimi kaybettim hem de sevgilimi" diyen Jami uzun süre evden çıkmadığını belirtti.

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ABD'de ortalama fiyatı bin dolar olan bu işlemi 250 dolara yaptıran Jami kaşlarının eski hale gelmesi için şimdiden bin dolardan fazla harcadı.

Lisanslı dövme sanatçısı Kara Gutierrez'e giden Jami kaş dövmesini sildirirken daha çok acı çektiğini de sözlerine eklerken bir daha asla güzellik konusunda hiçbir şeyde ucuza kaçmayacağının altını çizdi.

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mikroblading kaş dövmesi kaş dövme kıl tekniği kaş şekillendirme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
normaliniz yok ki herşeyinize modifye yapıyorsunuz. sonra da erkeler bizi anlamıyor dersiniz.
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