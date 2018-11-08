UEFA açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

UEFA 7 Kasım 2018 Kulüpler sıralamasının güncel halini listeledi. Türk takımlarının da yer aldığı UEFA Kulüpler sıralamasında Beşiktaş gerilemesine rağmen Türk takımları arasında hala en çok puan toplayan takım konumunda.
UEFA'DA TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI SIRADA?
UEFA Kulüpler sıralamasında 7 Kasım 2018 itibariyle güncellenen listede Beşiktaş, 59.000 puanla 21. sırada yer alıyor ve Türkiye'de en fazla puana sahip olan takım konumunda. Fenerbahçe, 26.500 puanla 51. sırada. Galatasaray, 21.500 puanla 3. sırada yer alıyor. Son yılların yükselen değeri Medipol Başakşehir ise 10.500 puanla 116. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 7 Kasım 2018 UEFA Kulüpler sıralamasında 8.000 puana 139. sırada kendisine yer buldu.
İŞTE TÜRK TAKIMLARININ UEFA KULÜPLER SIRALAMASINDAKİ YERLERİ:
21) Beşiktaş 59.000
51) Fenerbahçe 26.500
64) Galatasaray 21.500
116) Medipol Başakşehir 10.500
139) Trabzonspor 8.000 (FUTBOL ARENA)
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