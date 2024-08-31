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UEFA Avrupa Ligi için en avantajlı takım açıklandı! Temsilcimiz ilk sırada... Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın fikstürleri incelendi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.08.2024 19:20
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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 ve Beşiktaş'ın 4. torbadan katıldığı kura çekiminde en zor fikstürü hangi takımın çektiği belirlendi.

Bu sezon üç takımımızın bulunacağı UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

EN KOLAY FİKSTÜR GALATASARAY'IN

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Hesaplamalara göre, 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray en kolay fikstürü çekti. Zorluk derecesine göre yapılan sıralamada sarı - kırmızılılar son sırada kendine yer buldu.

BEŞİKTAŞ ORTA SIRALARDA KENDİNE YER BULDU

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Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılanlar arasında en zorlu kura sıralamasında eşleştiği takımlara göre 25. sırada bulunuyor.

EN ZORLU FİKSTÜRLERDEN BİRİ FENERBAHÇE'NİN

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Temsilcilerimiz içinde en zor kura ise Fenerbahçe'ye çekilmiş bulundu. Sarı - lacivertliler aynı zamanda katılan takımlar arasında da en zorlu fikstürlerden birini çekmiş bulunuyor. Kanarya listede kendine 4. sıradan yer buldu.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE EN ZORLU KURAYI ÇEKEN TAKIMLAR

36 takımın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray çektiği kurayla birlikte listenin en sonunda yer alırken, İsveç ekibi Elfsborg eşleştiği takımların zorluk derecesiyle lider konumda yerini alıyor.

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beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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