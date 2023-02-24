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UEFA AVRUPA LİGİ son 16 turunda dev eşleşme! Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti

24.02.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi böylelikle belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ son 16 turunda dev eşleşme! Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti

UEFA Avrupa kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Sevilla ile eşleşti. İşte bugün gerçekleştirilen UEFA Avrupa kura çekimine ilişkin detaylar...

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta, ikinci maç ise 16 Mart'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeleri şu şekilde:

Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki maçları 9 Mart 2023 ve 16 Mart 2023'te oynanacak.


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