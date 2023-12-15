UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off turu Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray muhtemel rakipleri, futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında yenilgi alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İşte 2023-2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hakkında detaylı bilgiler...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Kura, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. Kura çekimi TSİ 15:00'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi play off turunda karşılaşmalar 15-22 Şubat 2004 tarihlerinde oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Bu kupada hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, ilk maçı 15 Şubat’ta sahasında oynayacak, rövanş için de 22 Şubat’ta rakibinin sahasına gidecek. Play off turunda rakibini eleyen takım, son 16 turuna adını yazdıracak ve Avrupa Ligi’ni grup aşamasında birinci sırada bitiren takımlardan birisiyle eşleşecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.

Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya







