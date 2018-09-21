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UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç sonuçları, puan durumları

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 21.09.2018 07:26 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi gruplarda ilk hafta maçları dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. 12 grupta toplam 24 maç oynanan Avrupa Ligi'nde gecenin en farklı sonucunu Sevilla, Standart Liege'i 5-1 yenerek aldı. Temsilcimizlerden Beşiktaş, Sarpsborg'u ağırladığı maçtan 3-1 galip ayrılırken Fenerbahçe, Hırvatistan'da hezimete uğradı. Akhisarspor ise Krasnodar'a 1-0 yenildi. Avrupa Ligi maç özetleri bağlantısı, toplu maç sonuçları ve puan durumu haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç sonuçları, puan durumları

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk hafta karşılaşmaları dün akşam oynandı. Avrupa Ligi'nde 12 grupta yer alan 48 takım arasında oynanan 24 mücadelede 65 gol atıldı. Gecenin en farklı sonucunu Sevilla, 5-1 ile alırken aynı grupta yer alan temsilcimiz Akhisar, konuk ettiği Krasnodar'a 1-0 yenildi. Diğer temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı Sarpsborg karşısında ikinci yarıda attığı goller ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Fenerbahçe ise ligdeki kötü futbolunu Avrupa'da da sürdürdü. Hırvatistan'da oynanan maçta Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları, maç özeti bağlantısı ve puan durumu...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 12 gruptaki 24 mücadeleyle tamamlandı. D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel'in oyuna dahil olmasıyla daha etkili oldu. Babel ile 51. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 69. dakikada Enzo Roco ile durumu 2-0'a getirdi. Jeremain Lens'in 82. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada yediği gole rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, organizasyona mağlubiyetle başladı. Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.

Turnuvanın favorilerinden Arsenal, evinde oynadığı Vorskla Poltava maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren Mesut Özil'in golleriyle 4-2 kazandı.

AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLAR

A Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1

B Grubu:

Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0
Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3

C Grubu:

Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0
Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0

E Grubu:

Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

F Grubu:

Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0
Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

G Grubu

Rapid Wien 2-0 Spartak Moskova
Villarreal 2-2 Rangers

H Grubu

Lazio 2-1 Apollon
Marsilya 1-2 Frankfurt

I Grubu

Genk 2-0 Malmö
Beşiktaş 3-1 Sarpsborg

J Grubu

Akhisar 0-1 Krasnodar
Sevilla 5-1 Standart Liege

K Grubu

Dinamo Kiev 2-2 Astana
Rennes 2-1 Jablonec

L Grubu

Vidi 0-2 BATE
PAOK 0-1 Chelsea

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