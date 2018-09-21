UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç sonuçları, puan durumları

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk hafta karşılaşmaları dün akşam oynandı. Avrupa Ligi'nde 12 grupta yer alan 48 takım arasında oynanan 24 mücadelede 65 gol atıldı. Gecenin en farklı sonucunu Sevilla, 5-1 ile alırken aynı grupta yer alan temsilcimiz Akhisar, konuk ettiği Krasnodar'a 1-0 yenildi. Diğer temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı Sarpsborg karşısında ikinci yarıda attığı goller ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Fenerbahçe ise ligdeki kötü futbolunu Avrupa'da da sürdürdü. Hırvatistan'da oynanan maçta Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları, maç özeti bağlantısı ve puan durumu...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 12 gruptaki 24 mücadeleyle tamamlandı. D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup etti. Rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Gökhan Töre'nin yerine Ryan Babel'in oyuna dahil olmasıyla daha etkili oldu. Babel ile 51. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 69. dakikada Enzo Roco ile durumu 2-0'a getirdi. Jeremain Lens'in 82. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada yediği gole rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, organizasyona mağlubiyetle başladı. Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.
Turnuvanın favorilerinden Arsenal, evinde oynadığı Vorskla Poltava maçını, Pierre-Emerick Aubameyang (2), Danny Welbeck ve 57. dakikada oyuna giren Mesut Özil'in golleriyle 4-2 kazandı.
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A Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Zürih (İsviçre): 0-1
B Grubu:
Celtic (İskoçya)-Rosenborg (Norveç): 1-0
Leipzig (Almanya)-Salzburg (Avusturya): 2-3
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya)-Bordeaux (Fransa): 1-0
Kopenhag (Danimarka)-Zenit (Rusya): 1-1
D Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe: 4-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Anderlecht (Belçika): 1-0
E Grubu:
Arsenal (İngiltere)-Vorskla Poltava (Ukrayna): 4-2
Sporting Lizbon (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0
F Grubu:
Olympiakos (Yunanistan)-Real Betis (İspanya): 0-0
Dudelange (Lüksemburg)-Milan (İtalya): 0-1
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G Grubu
Rapid Wien 2-0 Spartak Moskova
Villarreal 2-2 Rangers
H Grubu
Lazio 2-1 Apollon
Marsilya 1-2 Frankfurt
I Grubu
Genk 2-0 Malmö
Beşiktaş 3-1 Sarpsborg
J Grubu
Akhisar 0-1 Krasnodar
Sevilla 5-1 Standart Liege
K Grubu
Dinamo Kiev 2-2 Astana
Rennes 2-1 Jablonec
L Grubu
Vidi 0-2 BATE
PAOK 0-1 Chelsea
ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)
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