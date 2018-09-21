UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Avrupa Ligi'nde ilk hafta maç sonuçları, puan durumları

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk hafta karşılaşmaları dün akşam oynandı. Avrupa Ligi'nde 12 grupta yer alan 48 takım arasında oynanan 24 mücadelede 65 gol atıldı. Gecenin en farklı sonucunu Sevilla, 5-1 ile alırken aynı grupta yer alan temsilcimiz Akhisar, konuk ettiği Krasnodar'a 1-0 yenildi. Diğer temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı Sarpsborg karşısında ikinci yarıda attığı goller ile sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Fenerbahçe ise ligdeki kötü futbolunu Avrupa'da da sürdürdü. Hırvatistan'da oynanan maçta Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup oldu. İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları, maç özeti bağlantısı ve puan durumu...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları, 12 gruptaki 24 mücadeleyle tamamlandı. D Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından eli boş döndü. Sahadan 4-1 galip ayrılan Dinamo Zagreb'in gollerini, Ivan Sunjic, İzet Hajrovic (2) ve Dani Olmo kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golü ise Roman Neustaedter'den geldi.