SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 07.08.2019 10:22 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Ligde 7 Ağustos tarihinde bir, 8 Ağustos Perşembe günü ise 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Ararat (Ermenistan) - Saburtalo (Gürcistan): 1-2

Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1

Sutjeska (Karadağ) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-2

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
En büyük kupalar İstanbul'daEn büyük kupalar İstanbul'da
Yeni Malatya'dan tarihi galibiyetYeni Malatya'dan tarihi galibiyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi avrupa Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Çekya partizan

En Çok Okunan Haberler

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İşte Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar

İşte Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Trabzonspor en zor rakipti'

'Trabzonspor en zor rakipti'

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç oynandı

Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi kupaları İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor

En büyük kupalar İstanbul'da

Olimpija Ljubljana 0 - 1 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatya'dan tarihi galibiyet

Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi'nde tur peşinde

Yeni Malatyaspor tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

İşte Avrupa Ligi'nde tur atlayanlar

Halil Umut Meler Linfield FC - HB Torshavn maçını yönetecek

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.