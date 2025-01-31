SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi'nde 52 gollü rekor gece: Her şey belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 52 gollü rekor gece: Her şey belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 01:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını bu gece oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Tam 52 golün çıktığı gecede ilk 8'e kalan ve 9-25 arasında yer alarak play-off turuna hak kazanan takımlar belli oldu. Öte yandan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play-off turundan devam ederken, Beşiktaş Avrupa defterini kapadı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde 52 gollü rekor gece: Her şey belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8.haftanın maçlarında aynı saatte düdük çaldı. 52 gole sahne olan maçların ardından Avrupa lig aşaması tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play-off turundan devam edecekken, Beşiktaş veda etti. Öte yandan ilk 8 ve play-off turuna yükselen takımlar da belli oldu.

GALATASARAY

Avrupa Lig aşamasını 3 galibiyet 4 beraberlike ve 1 mağlubiyet ile 14. sırada tamamladı. Sarı - kırmızılılar tam 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde toplamda 16 gol gördü.

FENERBAHÇE

GikgpGqXEAACOSQ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise Avrupa Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak ucu ucuna play-off'lara kaldı. Braga'dan sadece 1 gol az yiyerek tur biletini kapan Kanarya, lig aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 9 kez sarsan sarı - lacivertliler, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ

e9b6c9ad-0e9c-4b13-8888-4957536290a4

Son bir umutla Twente deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Lig aşamasını 28. sırada bitiren siyah - beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet - 5 mağlubiyet yaşayarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

İLK 8

Tamamlanan maçlarla birlikte ilk 8'de yer alan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers doğrudan son 16 turuna yükseldi.

PLAY-OFF'A YÜKSELENLER

Lig aşamasını 9-25 sıralamaları arasında bitiren, Bado/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plazen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, U.S Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak.

ELENENLER

İlk 24'e giremeyen Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ turnuvaya veda eden takımlar oldular.

NAMAĞLUP BİTİRDİLER

2025-01-30T214626Z_384240389_UP1EL1U1OHD7Z_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FCS-MUN-REPORT

36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sadece İngiliz devi Manchester United 8 maçın sonunda mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan Lazio ve Galatasaray son haftada aldıkları mağlubiyetlerle ligi tek yenilgiyle tamamladı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Ajax 2-1 Galatasaray
Ath.Bilbao 3-1 Viktoria Plazen
Dinamo Kiev 1-0 Rigas Skola
Midtjylland 2-2 Fenerbahçe
FCSB 0-2 Manchester United
Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar
Lyon 1-1 Ludogorets
M. Tel Aviv 0-1 Porto
Nice 1-1 Bado/Glimt
Twente 1-0 Beşiktaş
Olympiakos 3-0 Karabağ
Rangers 2-1 U.S Gilloise
R.Sociedad 2-0 PAOK
Roma 2-0 E.Frankfurt
Anderlecht 3-4 Hoffenheim
Slavia Prag 2-2 Malmö
Braga 1-0 Lazio
Tottenham 3-0 IF Elfsborg

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Twente Twente
1 - 0
Beşiktaş Beşiktaş
MS
Ajax Ajax
2 - 1
Galatasaray Galatasaray
MS
FC Midtjylland FC Midtjylland
2 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek!

Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek!

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edilmişti! Tarih belli oldu

Belçika'da kriz! Uçaklar inemedi!

Belçika'da kriz! Uçaklar inemedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.