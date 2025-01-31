UEFA Avrupa Ligi'nde 52 gollü rekor gece: Her şey belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8.haftanın maçlarında aynı saatte düdük çaldı. 52 gole sahne olan maçların ardından Avrupa lig aşaması tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play-off turundan devam edecekken, Beşiktaş veda etti. Öte yandan ilk 8 ve play-off turuna yükselen takımlar da belli oldu.
Avrupa Lig aşamasını 3 galibiyet 4 beraberlike ve 1 mağlubiyet ile 14. sırada tamamladı. Sarı - kırmızılılar tam 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde toplamda 16 gol gördü.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise Avrupa Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak ucu ucuna play-off'lara kaldı. Braga'dan sadece 1 gol az yiyerek tur biletini kapan Kanarya, lig aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 9 kez sarsan sarı - lacivertliler, kalesindeki 11 gole engel olamadı.
Son bir umutla Twente deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Lig aşamasını 28. sırada bitiren siyah - beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet - 5 mağlubiyet yaşayarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Tamamlanan maçlarla birlikte ilk 8'de yer alan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Lig aşamasını 9-25 sıralamaları arasında bitiren, Bado/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plazen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, U.S Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak.
İlk 24'e giremeyen Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ turnuvaya veda eden takımlar oldular.
36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sadece İngiliz devi Manchester United 8 maçın sonunda mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan Lazio ve Galatasaray son haftada aldıkları mağlubiyetlerle ligi tek yenilgiyle tamamladı.
Ajax 2-1 Galatasaray
Ath.Bilbao 3-1 Viktoria Plazen
Dinamo Kiev 1-0 Rigas Skola
Midtjylland 2-2 Fenerbahçe
FCSB 0-2 Manchester United
Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar
Lyon 1-1 Ludogorets
M. Tel Aviv 0-1 Porto
Nice 1-1 Bado/Glimt
Twente 1-0 Beşiktaş
Olympiakos 3-0 Karabağ
Rangers 2-1 U.S Gilloise
R.Sociedad 2-0 PAOK
Roma 2-0 E.Frankfurt
Anderlecht 3-4 Hoffenheim
Slavia Prag 2-2 Malmö
Braga 1-0 Lazio
Tottenham 3-0 IF Elfsborg
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