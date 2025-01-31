UEFA Avrupa Ligi'nde 52 gollü rekor gece: Her şey belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8.haftanın maçlarında aynı saatte düdük çaldı. 52 gole sahne olan maçların ardından Avrupa lig aşaması tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play-off turundan devam edecekken, Beşiktaş veda etti. Öte yandan ilk 8 ve play-off turuna yükselen takımlar da belli oldu.

GALATASARAY

Avrupa Lig aşamasını 3 galibiyet 4 beraberlike ve 1 mağlubiyet ile 14. sırada tamamladı. Sarı - kırmızılılar tam 19 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde toplamda 16 gol gördü.

FENERBAHÇE

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ise Avrupa Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak ucu ucuna play-off'lara kaldı. Braga'dan sadece 1 gol az yiyerek tur biletini kapan Kanarya, lig aşamasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 9 kez sarsan sarı - lacivertliler, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ

Son bir umutla Twente deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. Lig aşamasını 28. sırada bitiren siyah - beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet - 5 mağlubiyet yaşayarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

İLK 8

Tamamlanan maçlarla birlikte ilk 8'de yer alan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers doğrudan son 16 turuna yükseldi.

PLAY-OFF'A YÜKSELENLER

Lig aşamasını 9-25 sıralamaları arasında bitiren, Bado/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plazen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, U.S Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak.

ELENENLER

İlk 24'e giremeyen Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, Rigas Skola, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ turnuvaya veda eden takımlar oldular.

NAMAĞLUP BİTİRDİLER

36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sadece İngiliz devi Manchester United 8 maçın sonunda mağlubiyet yüzü görmedi. Öte yandan Lazio ve Galatasaray son haftada aldıkları mağlubiyetlerle ligi tek yenilgiyle tamamladı.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Ajax 2-1 Galatasaray

Ath.Bilbao 3-1 Viktoria Plazen

Dinamo Kiev 1-0 Rigas Skola

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

FCSB 0-2 Manchester United

Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar

Lyon 1-1 Ludogorets

M. Tel Aviv 0-1 Porto

Nice 1-1 Bado/Glimt

Twente 1-0 Beşiktaş

Olympiakos 3-0 Karabağ

Rangers 2-1 U.S Gilloise

R.Sociedad 2-0 PAOK

Roma 2-0 E.Frankfurt

Anderlecht 3-4 Hoffenheim

Slavia Prag 2-2 Malmö

Braga 1-0 Lazio

Tottenham 3-0 IF Elfsborg