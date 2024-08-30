UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile eşleşmişti! Malmö'den temsilcilerimize mesaj

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Galatasaray İsveç ekibi Malmö ile eşleşmişti. Temsilcilerimiz ile eşleşmesinin ardından İsveç ekibi sosyal medya hesabından bir mesaj gönderdi.
Eşleştiği tüm takımları etiketleyerek kendi dillerinde 'merhaba' diyen Malmö, temsilcilerimize de 'Merhaba, yakında görüşürüz' mesajı gönderdi.
🏴 Hiya, @RangersFC— Malmö FF (@Malmo_FF) August 30, 2024
🇨🇿 Dobrý den, @slaviaofficial
🇭🇺 Szia, @Fradi_HU
🇬🇷 Γειά σου, @olympiacosfc
🇹🇷 Merhaba, @GalatasaraySK
🇦🇿 Salam, @FKQarabagh
🇳🇱 Hoi, @fctwente
🇹🇷 Merhaba, @Besiktas
This is Malmö FF. See you soon. 👋
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