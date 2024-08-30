SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile eşleşmişti! Malmö'den temsilcilerimize mesaj

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile eşleşmişti! Malmö'den temsilcilerimize mesaj

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 21:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan İsveç ekibi Malmö mücadele öncesi temsilcilerimize sosyal medya hesabından bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray ile eşleşmişti! Malmö'den temsilcilerimize mesaj

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ile Galatasaray İsveç ekibi Malmö ile eşleşmişti. Temsilcilerimiz ile eşleşmesinin ardından İsveç ekibi sosyal medya hesabından bir mesaj gönderdi.

Eşleştiği tüm takımları etiketleyerek kendi dillerinde 'merhaba' diyen Malmö, temsilcilerimize de 'Merhaba, yakında görüşürüz' mesajı gönderdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş galatasaray malmö
En Çok Okunan Haberler
Yapay zeka açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar?

Yapay zeka açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puan toplar?

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Üzen haber geldi

'Hayati tehlikeyi atlattı' denmişti! Üzen haber geldi

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına gelen mesaj panik yarattı! "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var"

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına gelen mesaj panik yarattı! "Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var"

Havalimanında görülmüştü! G.Saray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Havalimanında görülmüştü! G.Saray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.