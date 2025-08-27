UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar genel itibarıyla orta ölçekli takımlardır. Büyük liglerin bazı büyük bütçeli takımları da kendisini Avrupa Ligi sıralamasına atmış olabilir. Bu da onları Şampiyonlar Ligi bütçesine ulaşabilen maddi imkanlarıyla doğal favori haline getirebilir.

Avrupa Ligi'yle ilgili karıştırılan konulardan birisi yalnızca maddi imkanların ve bütçelerin önemli olduğudur. Şampiyonlar Ligi'ne sadece büyük kulüplerin gittiği zannedilir. Avrupa Ligi'nde ise sadece yerelde yoğun fanatikleri olan köklü camialar katılım gösterdiği sanılır. Ancak böyle bir durum doğru değildir. Tüm takımlar, başarılarına göre Avrupa Ligi'nde mücadele edebilir.

Avrupa Ligi'nde iç saha ve deplasman maçları büyük öneme sahiptir. Taraftarlar kulüplerine manevi destekle destekte bulunur. Bu yüzden Avrupa Ligi'nde futbol takımların tutkulu taraftarlarıyla oynanır. desek yanlış olmaz. Eğer katılım sağlayan bir takım varsa Türkiye, Yunanistan, Çekya, Polonya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere deplasmana gidilir.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

UEFA, 2021-2022 sezonuyla UEFA Avrupa Ligi'nde "deplasman golü kuralını" kaldırmıştır. Deplasman golü kuralının kaldırılması, turnuvanın tarihindeki önemli kararlardan biri olmuştur.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü neden kaldırıldı?

UEFA deplasman golü uygulamasını ev sahibi takımların skoru tutmak için fazla dengeli bir oyunu tercih etmesinden kaldırmıştır. Bu strateji takımların özellikle ilk golü bulduktan sonra avantajı kaybetmemek için yoğun bir defansif anlayışa dönmelerini kapsıyordu. Ev sahiplerinin stabil ve görece sıkıcı bir futbol oynamalarına sebep olduğu düşünülmekteydi.

UEFA ayrıca deplasman koşullarının eskisi kadar zorlayıcı olmadığı yorumunda bulunmaktadır. Seyahat imkanlarının kolaylaşması, güvenlik protokollerinin arttırılması maçın oynanacağı stadyumların UEFA standartlarına göre olması gibi nedenler sunulmaktadır. Tüm bu şartlar altında deplasman takımları açısından bir zorlayıcılık artık mevcut değildir. Neredeyse iç saha koşulları ile maçlara çıkmaktadırlar.