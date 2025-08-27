SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

UEFA Avrupa Ligi, Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı uluslararası organizasyonudur. Şampiyonlar Ligi kadar prestijli olmasa da heyecan ve rekabet bakımından aşağı kalır bir yanı yoktur. Ayrıca Avrupa Ligi'nde iç saha ve deplasmanların özel bir yeri vardır.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?
Doğukan Bayrak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar genel itibarıyla orta ölçekli takımlardır. Büyük liglerin bazı büyük bütçeli takımları da kendisini Avrupa Ligi sıralamasına atmış olabilir. Bu da onları Şampiyonlar Ligi bütçesine ulaşabilen maddi imkanlarıyla doğal favori haline getirebilir.

Avrupa Ligi'yle ilgili karıştırılan konulardan birisi yalnızca maddi imkanların ve bütçelerin önemli olduğudur. Şampiyonlar Ligi'ne sadece büyük kulüplerin gittiği zannedilir. Avrupa Ligi'nde ise sadece yerelde yoğun fanatikleri olan köklü camialar katılım gösterdiği sanılır. Ancak böyle bir durum doğru değildir. Tüm takımlar, başarılarına göre Avrupa Ligi'nde mücadele edebilir.

Avrupa Ligi'nde iç saha ve deplasman maçları büyük öneme sahiptir. Taraftarlar kulüplerine manevi destekle destekte bulunur. Bu yüzden Avrupa Ligi'nde futbol takımların tutkulu taraftarlarıyla oynanır. desek yanlış olmaz. Eğer katılım sağlayan bir takım varsa Türkiye, Yunanistan, Çekya, Polonya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere deplasmana gidilir.

UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı var mı? UEFA Avrupa Ligi’nde deplasman golü kuralı kalktı mı?

UEFA, 2021-2022 sezonuyla UEFA Avrupa Ligi'nde "deplasman golü kuralını" kaldırmıştır. Deplasman golü kuralının kaldırılması, turnuvanın tarihindeki önemli kararlardan biri olmuştur.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman golü neden kaldırıldı?

UEFA deplasman golü uygulamasını ev sahibi takımların skoru tutmak için fazla dengeli bir oyunu tercih etmesinden kaldırmıştır. Bu strateji takımların özellikle ilk golü bulduktan sonra avantajı kaybetmemek için yoğun bir defansif anlayışa dönmelerini kapsıyordu. Ev sahiplerinin stabil ve görece sıkıcı bir futbol oynamalarına sebep olduğu düşünülmekteydi.

UEFA ayrıca deplasman koşullarının eskisi kadar zorlayıcı olmadığı yorumunda bulunmaktadır. Seyahat imkanlarının kolaylaşması, güvenlik protokollerinin arttırılması maçın oynanacağı stadyumların UEFA standartlarına göre olması gibi nedenler sunulmaktadır. Tüm bu şartlar altında deplasman takımları açısından bir zorlayıcılık artık mevcut değildir. Neredeyse iç saha koşulları ile maçlara çıkmaktadırlar.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı teklifi reddetti! Olay çıktı...Serdal Adalı teklifi reddetti! Olay çıktı...
Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi... Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa avrupa ligi avrupa maçları futbol uefa avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

O ürün yasaklandı! Toplatılıyor... Fotoğrafı da var, ebeveynler dikkat

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Benfica-Fenerbahçe maçı için yapay zekadan olay tahmin! Skor bile verdi...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Barış Alper Yılmaz'da gerçek bambaşka! Antrenmana çıkmıştı ama...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

Transferi son anda iptal olmuştu! İşte yeni takımı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.