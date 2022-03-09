SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt...

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt...

09.03.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu, bugün oynanan iki karşılaşma ile başladı. Porto'yu deplasmanda mağlup eden Olimpik Lyon ve Real Betis deplasmanından galibiyetle dönen Eintracht Frankfurt, rövanş karşılaşmaları öncesinde avantajı eline geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasman takımlarının gecesi! Lyon ve Frankfurt...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk etti. Estadio do Dragao'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lyon, 59'uncu dakikada Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Porto, beraberlik golünü bulmak adına baskısını arttırsa da karşılaşma Olimpik Lyon'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Gecenin diğer karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Real Betis, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmada deplasman ekibi, 14'üncü dakikada Filip Kostic'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Betis, 30'uncu dakikada Nabil Fekir'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden iki dakika sonra Frankfurt, Daichi Kamada'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi. 52'nci dakikada Frankurt'ta Rafael Borre'nin kullandığı penaltıyı kaleci Claudio Bravo kurtardı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca, Eintracht Frankfurt sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 17 Mart Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona Napoli deplasmanında gol yağdırdı!Barcelona Napoli deplasmanında gol yağdırdı!
UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...
Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu! Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? 180 milyon kişi izleyecek...

Barcelona-Galatasaray maçı hangi kanalda? 180 milyon kişi izleyecek...

Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! ''Müjdeyi paylaşalım...''

Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın alıyor! ''Müjdeyi paylaşalım...''

Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

Ahmet Çakar'dan hakemler hakkında olay yorum! ''Terör örgütü mü...?''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Milyonlar izliyor! Bomba sığınağından paylaşımı olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.