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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için şaşırtıcı ihtimaller! En yüksek şampiyonluk oranı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 22:35
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UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla başlamasına az bir süre kaldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final, yarı final ve şampiyonluk ihtimalleri paylaşıldı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri belli oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE İHTİMALLER HESAPLANDI

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Football Meets Data Şirketi, UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımların muhtemel şampiyonluk ihtimallerini liste halinde yayınladı.

Süper Lig devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın turnuvada nasıl bir performans ortaya koyup nerelere kadar gelecekleri simülasyon tarafından hesaplandı.

EN DÜŞÜK ORAN BEŞİKTAŞ'A

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Football Meets Data Şirketi'nin hesaplamalarına göre, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma ihtimali yüzde 7 açıklandı. Beşiktaş'ın turnuvada yarı finale yükselme ihtimali yüzde 2 olarak öngörülürken şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1 şeklinde gösterildi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I GERİSİNDE BIRAKTI

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Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yüzde 28 oran ile çeyrek final ihtimali görüldü. Sarı - lacivertlilerin yarı finale ulaşma şansı yüzde 15 olurken, final ihtimali ise yüzde 7 olarak gösterildi. Jose Mourinho ve öğrencilirinin bu kupayı kazanma olasılığına yüzde 4 ihtimal verildi.

GALATASARAY'A EN YÜKSEK ORAN VERİLDİ

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Hesaplamalarda temsilcilerimiz arasında UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek, yarı ve finalde en yüksek oranlar sarı kırmızılılara verildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 35 ihtimalle olarak gösterildi. Sarı - kırmızılıların yarı finale kalma olasılığı ise yüzde 17, finale kalma oranı yüzde 8 olarak öngörüldü. Şampiyon olma oranı ise sarı - lacivertlilerin olduğu gibi yüzde 4 olarak hesaplandı.

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