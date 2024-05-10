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  4. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Atalanta-Bayer Leverkusen! Kendi kalesine attıkları golle finali kaçırdılar, Leverkusen 90+7'de attığı golle tarihi rekoru kırdı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Atalanta-Bayer Leverkusen! Kendi kalesine attıkları golle finali kaçırdılar, Leverkusen 90+7'de attığı golle tarihi rekoru kırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.05.2024 00:18
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşı iki müthiş karşılaşmaya sahne oldu. Atalanta Marsilya'yı toplam skorda 4-1 mağlup ederek finale yükselirken, Dublin biletinin bir diğer sahibi Xabi Alonso ile tarih yazan Bayer Leverkusen oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Atalanta-Bayer Leverkusen! Kendi kalesine attıkları golle finali kaçırdılar, Leverkusen 90+7'de attığı golle tarihi rekoru kırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finali mücadelesinde sezonun flaş ekibi Bayer Leverkusen 2-0'ın rövanşında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 beraberlikle biterken, final biletinin sahibi Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen oldu. 43 ve 66. dakikada Parades'in kaydettiği penaltı golleriyle rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Leverkusen son bölümde bulduğu gollerle rakibini elemeyi başardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Bayer Leverkusen'in golleri 82. dakikada Gianluca Mancini kendi ağlarına ve 90+7'de Josip Stanisic kaydetti.

TARİHİ REKORU KIRDILAR

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Alman ekibi hafta sonu deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederken bu galibiyetle Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak olmuştu. Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma'ya da mağlup olmayarak 49 maçlık yenilmezlik rekorunu ele geçirdi.

ATALANTA RÖVANŞTA RAHAT KAZANDI

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Yarı finalin bir diğer maçında ise 1-1 biten ilk maçın rövanşında Atalanta ile Marsilya karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Atalanta 3-0 kazandı. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5'te Bilal Toure kaydetti.

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 4-1 üstünlüğü bulunan Atalanta, Marsilya'yı eleyerek adını finale yazdırdı.

FİNAL DUBLİN'DE

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Karşılaşma 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

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