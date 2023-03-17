UEFa Avrupa Ligi'nde görülmemiş skor! Feyenoord, Shakhtar'a gol oldu yağdı... Orkun Kökçü şov yaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile sürüyor. Son 16 turunun rövanş ayağında 4 maç tamamlanırken, gecenin en dikkat çeken sonucu Feyenoord-Shakhtar Donetsk mücadelesinde alındı.

8 GOL ATILDI!

İlk ayağı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın rövanş mücadelesinde Hollanda ekibi rakibine adeta gol olup yağarken, sahadan 7-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

GOL YAĞMURU

Maçta goller; 9. dakikada Gimenez, 24. ve 38. dakikalarda Orkun Kökçü, 49. ve 60. dakikalarda Idrissi, 64. dakikada Jahanbakhsh ve 67. dakikada Danilo'dan geldi. Shakhtar'ın tek golü 87. dakikada Kelsy'den geldi.

ORKUN KÖKÇÜ ŞOV YAPTI!

8 gollü karşılaşmaya Milli yıldız Orkun Kökçü damga vurdu. Orkun, kaptanlığını yaptığı Feyenoord'u 2 gol ve 1 asistle çeyrek finale yükseldi.

