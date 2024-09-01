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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının şampiyonu Galatasaray! Ünlü tahmin sitesi açıkladı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 21:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez gerçekleştirilecek olan sistem öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olurken temsilcilerimizin maç tarihleri de açıklandı. İlk maçların 25-26 Eylül tarihinde oynanacağı Avrupa Ligi için ünlü bir tahmin sitesi dikkat çeken bir simülasyon oluşturdu ve UEFA Avrupa Ligi'nin bitiş sırasını açıkladı. Sıralamanın zirvesinde Galatasaray'ın olması oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının şampiyonu Galatasaray! Ünlü tahmin sitesi açıkladı...

Yeni lig statüsüyle birlikte bu sezon üç takımımızın bulunacağı UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Football Rankings ise simülasyon sonuçlarına göre UEFA Avrupa Ligi’de lig aşamasının muhtemel bitiş sıralamasını yayımladı. Sıralamada temsilcilerimizin yerleri dikkatleri çekti.

ZİRVE GALATASARAY'IN

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Football Rankings'e göre temsilcimiz Galatasaray lig bölümünü lider kapatarak direkt bir üst tura çıkıyor. Aynı zamanda hesaplamalara göre, 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sarı - kırmızılıların en kolay fikstürü çektiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE ELEMEYE KALIYOR

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Bir diğer temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin ise ligi 16. bitirip eleme turu oynayacağı öngörülüyor. Galatasaray'ın en kolay fikstürü çektiği hesaplamada sarı - lacivertliler en zorlu 4. fikstürü çektiği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ ELENİYOR

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Football Rankings'in sıralamasına göre siyah - beyazlılar ligi 31. sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ediyor.

İŞTE O SIRALAMA;

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