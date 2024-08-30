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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasası şimdiden doldu! Her galibiyette...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 18:46
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 3 güçlü temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Temsilcilerimizin rakipleri belli olurken Kupa 2'den elde edilecek gelir de merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasası şimdiden doldu! Her galibiyette...

Türk futbol tarihinde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalarken, kulüplerimizin dev organizasyondan ne kadar kazanacağı da merak konusu oldu.

3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nden katılım payı olarak 4.31 milyon euro'yu garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte temsilcilerimizin rakipleri

EN BÜYÜK PAY FENERBAHÇE'NİN

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Pazar payı olarak ise UEFA'nın ayırdığı 198 milyon euro, 36 takıma bir formülle dağıtılacak. Bu formüle göre pasta 666 eşit hisseye bölünecek. UEFA puanına göre 36. sıradaki takım 1 hisse alırken, 1. sıradaki takım 36 hisse alacak. 1 hisse ise 297.3 bin euro'ya denk gelecek.

Buna göre Fenerbahçe'nin 21, Galatasaray'ın 17, Beşiktaş'ın ise 4 hissesi bulunuyor. Hisse rakamlarına karşılık olarak Fenerbahçe 6.243 milyon euro, Galatasaray 5.054 milyon euro, Beşiktaş ise 1.189 milyon euro parayı kasasına koymayı garantiledi.

3 BÜYÜKLERİN TOPLAM KAZANCI

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Şu an için toplamda Fenerbahçe 10 milyon 557 bin euro, Galatasaray 9 milyon 364 bin euro, Beşiktaş ise 5 milyon 499 bin euro'yu kasasına koydu.

BAŞARI BONUSLARI

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Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

Galibiyet 450 bin euro
Beraberlik 150 bin euro

1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro
9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro

İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro

Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro
Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro
Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro
Finale yükselirse: 7 milyon euro
Şampiyon olursa: 6 milyon euro

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