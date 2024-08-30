UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kasası şimdiden doldu! Her galibiyette...

Türk futbol tarihinde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalarken, kulüplerimizin dev organizasyondan ne kadar kazanacağı da merak konusu oldu.

3 temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nden katılım payı olarak 4.31 milyon euro'yu garantiledi.

EN BÜYÜK PAY FENERBAHÇE'NİN

Pazar payı olarak ise UEFA'nın ayırdığı 198 milyon euro, 36 takıma bir formülle dağıtılacak. Bu formüle göre pasta 666 eşit hisseye bölünecek. UEFA puanına göre 36. sıradaki takım 1 hisse alırken, 1. sıradaki takım 36 hisse alacak. 1 hisse ise 297.3 bin euro'ya denk gelecek.

Buna göre Fenerbahçe'nin 21, Galatasaray'ın 17, Beşiktaş'ın ise 4 hissesi bulunuyor. Hisse rakamlarına karşılık olarak Fenerbahçe 6.243 milyon euro, Galatasaray 5.054 milyon euro, Beşiktaş ise 1.189 milyon euro parayı kasasına koymayı garantiledi.

3 BÜYÜKLERİN TOPLAM KAZANCI

Şu an için toplamda Fenerbahçe 10 milyon 557 bin euro, Galatasaray 9 milyon 364 bin euro, Beşiktaş ise 5 milyon 499 bin euro'yu kasasına koydu.

BAŞARI BONUSLARI

Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

Galibiyet 450 bin euro

Beraberlik 150 bin euro

1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro

9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro

İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro

Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro

Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro

Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro

Finale yükselirse: 7 milyon euro

Şampiyon olursa: 6 milyon euro