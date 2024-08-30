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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.08.2024 13:54
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Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri çekilen kuranın ardından belli oldu. Fenerbahçe kuraya 2. torbadan katılırken, Galatasaray 3. torba, Beşiktaş ise 4. torbadan katıldı. İşte detaylar...

Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyon UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım oynanan play-off mücadelelerinin ardından netlik kazanmıştı.

Takımların netleşmesinin ardından ülkemizi temsil edecek 3 ekip olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri TSİ 14.00'te yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

Ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasasaray'ın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri kesinleşti.

TORBALAR KESİNLEŞTİ

uefaavrupaligi

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre temsilcilermizden Fenerbahçe kuraya 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan katıldı.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Eintracht Frankfurt (E), Ajax (D), Maccabi Tel Aviv (E), Lyon (D),

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Slavia Prag (D), Manchester United (E), Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Atletic Bilbao (E), Twente (D)

2024-8-30_14-28-34

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham (E), Ajax (D), PAOK (E), AZ Alkmaar (D),

1'NCİ TORBA EŞLEŞMELERİ

2024-8-30_14-26-25

2'NCİ TORBA EŞLEŞMELERİ

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FİNAL 21 MAYIS'TA

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Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

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1'nci Hafta: 25-26 Eylül 2024

2'nci Hafta: 3 Ekim 2024

3'nci Hafta: 24 Ekim 2024

4'ncü Hafta: 7 Kasım 2024

5'nci Hafta: 28 Kasım 2024

6'ncı Hafta: 12 Aralık 2024

7'nci Hafta: 23 Ocak 2025

8'nci Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray uefa konferans ligi
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