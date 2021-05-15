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UEFA Avrupa Ligi’ne kim gidecek? UEFA’ya bu yıl kaç takım gidiyor?

15.05.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene olduğu gibi bu sene de ilgiyle takip edilen ve şampiyon takımın son hafta belirleneceği Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım bulunacak. Süper Lig'i üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar Konferans Ligi'ne, ilk sırada tamamlayacak olan takım ise Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösterecek. Peki UEFA Avrupa Ligi’ne kim gidecek? UEFA’ya bu yıl kaç takım gidiyor? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Ligi’ne kim gidecek? UEFA’ya bu yıl kaç takım gidiyor?

Her sene olduğu gibi bu sene de Süper Lig ilgiyle takip ediliyor. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarında 5 takım yer alacak. Süper Lig'i ilk sırada tamamlayacak olan takım Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösterecek. Peki UEFA Avrupa Ligi’ne kim gidecek?

UEFA AVRUPA LİGİ'NE KİM GİDECEK? UEFA'YA BU YIL KAÇ TAKIM GİDİYOR?

Futbolseverler tarafından heyecanla izlenen Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 15 Mayıs 2021 günü yani bugün oynanacak olan maçlarla birlikte sona ermiş olacak. 42. hafta maçlarının sonrasında şampiyon takım belli olacak ve Avrupa kupalarına katılacak takımlar da artık belirlenmiş olacak. Türkiye, 2021-2022 sezonunda Avrupa'da 5 takımla birlikte temsil edilmiş olacak.

Süper Lig'de alınacak olan sonuçlara göre bu sezon 2 takım Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk defa düzenlenecek olan Konferans Ligi'ne gidecek. Süper Lig'i ilk iki sırada tamamlamış olan takımlar, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi'ne katılım gösterirken, ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitirmiş olan takımlar ise Konferans Ligi'ne katılım gösterecek. Türkiye Kupası'nı elde eden takım Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılmış olacak. Türkiye Kupası'nı bu sezon Antalyaspor'un kazanması durumunda kırmızı-beyazlılar Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise Süper Lig'i üçüncü bitiren takım Avrupa Ligi play-off'unda mücadele edecek ve ligi dördüncü ile beşinci sırada bitiren takımlar Konferans Ligi vizesi almış olacak. Avrupa Ligi play-off turunu geçen takım gruplarda mücadele edecek. Elenmesi gibi bir durumda ise aynı takım yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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