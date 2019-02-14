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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları (Rennes 3 - 3 Real Betis)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.02.2019 23:03 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rennes ile Real Betis 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 3-1 geride kapatan Real Betis müthiş bir geri dönüşe imza atarak rövanş öncesi evine tur için avantajla döndü.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları (Rennes 3 - 3 Real Betis)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı. Geceye damga vuran maç ise Rennes-Real Betis mücadelesi oldu. Maça fırtına gibi başlayan Rennes 2. dakikada Hunou ve 9'da Javi Garcia'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti.

32'de Lo Celso farkı bire indirse de ilk yarının son dakikasında Hatem Ben Arfa penaltıdan attığı golle Rennes'i devreye 3-1 önde götürdü. İkinci yarıda bambaşka bir futbol ortaya koyan Real Betis 62'de Sidnei ve 90. dakikada yeni transferi Diego Lainez'in golleriyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Lazio 0 - 1 Sevilla
Rapid Wien 0 - 1 Inter
Slavia Prag 0 - 0 Genk
Galatasaray 1 - 2 Benfica
BATE Borisov 1 - 0 Arsenal
Olympiakos 2 - 2 Dynamo Kiev
Krasnodar 0 - 0 Bayer Leverkusen

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UEFA Avrupa Ligi rennes real betis

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