UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları (Rennes 3 - 3 Real Betis)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı. Geceye damga vuran maç ise Rennes-Real Betis mücadelesi oldu. Maça fırtına gibi başlayan Rennes 2. dakikada Hunou ve 9'da Javi Garcia'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti.

32'de Lo Celso farkı bire indirse de ilk yarının son dakikasında Hatem Ben Arfa penaltıdan attığı golle Rennes'i devreye 3-1 önde götürdü. İkinci yarıda bambaşka bir futbol ortaya koyan Real Betis 62'de Sidnei ve 90. dakikada yeni transferi Diego Lainez'in golleriyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Lazio 0 - 1 Sevilla

Rapid Wien 0 - 1 Inter

Slavia Prag 0 - 0 Genk

Galatasaray 1 - 2 Benfica

BATE Borisov 1 - 0 Arsenal

Olympiakos 2 - 2 Dynamo Kiev

Krasnodar 0 - 0 Bayer Leverkusen

