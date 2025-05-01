UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde büyük heyecan! Bugün hangi maçlar var? 01 Mayısıs Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Futbol şöleni bugün de devam ediyor. Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi de dev karşılaşmalara sahne olacak.

Peki bugün hangi maçlar var? İşte yanıtı...

Djurgarden-Chelsea

01 Mayıs 2025'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Djurgarden, Chelsea'yi evinde ağırlayacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Djurgarden, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, şu ana kadar 13 puan topladı. 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Chelsea ise 1. sırada bulunuyor. Takım, 18 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Chelsea, 6 maçta 6 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak.

Real Betis-Fiorentina

1 Mayıs 2025 tarihinde Real Betis ile Fiorentina UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Real Betis, ligde 15. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 3. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı Spor kanalı yayınlayacak.

Tottenham Hotspur-Bodo Glimt

01 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de Tottenham Hotspur ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde oynanacak. Tottenham Hotspur, ligde 4. sırada bulunuyor. Bodo Glimt ise 9. sırada yer alıyor. Maç TRT Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

Athletic Bilbao-Manchester United

01 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi maçında Athletic Bilbao, Manchester United ile karşılaşacak. Athletic Bilbao, lig sıralamasında 2. sıradadır. Manchester United ise 3. sıradadır. Maçın yayıncısı TRT 1 ve TRT Spor olarak belirlenmiştir.

Nottingham Forest-Brentford

01 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest, Brentford ile karşılaşacak. Nottingham Forest, ligde 6. sırada yer alıyor. Bu durum, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. Brentford ise 11. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Al-Riyadh-Al Orubah

01 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Bu maçta Al-Riyadh, sahasında Al Orubah ile karşılaşacak. Al-Riyadh, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 29 maçta 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik alarak 35 puana ulaştı. Diğer tarafta Al Orubah bulunuyor. Bu takım da 29 maçta 8 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Al Orubah, 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Al Okhdood-Al Wehda

01 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Okhdood ile Al Wehda karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al Okhdood, ligde 15. sırada yer alıyor. Al Wehda ise 17. sırada bulunuyor. Her iki takım bu karşılaşmanın hayati öneme sahip olduğunu biliyor. Puan durumlarını kurtarabilmek için mücadele verecekler.

Al Fateh-Al Shabab

01 Mayıs 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Al Fateh, ligde 13. sırada yer alıyor. Rakibi Al Shabab ise 6. sırada bulunuyor. Al Fateh, 29 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu sonuçla 30 puana ulaştı. Al Shabab ise 29 maçta 15 galibiyet aldı. Topladığı puan ise 51. Bu heyecan verici mücadelenin yayıncısı S Sport+.

Antwerp-Anderlecht

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Antwerp ile Anderlecht takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Club Brugge-KAA Gent

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile KAA Gent takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Juve Stabia-Catanzaro

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Juve Stabia ile Catanzaro takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Modena-Reggiana

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Modena ile Reggiana takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Spezia-Salernitana

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Spezia ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Sampdoria-Cremonese

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sampdoria ile Cremonese takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Palermo-Südtirol

01 Mayısıs Perşembe 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Palermo ile Südtirol takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00