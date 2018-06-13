SPOR

UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için de Finansal Fair Play kararlarını açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.06.2018 19:01 | Son Güncelleme

UEFA, diğer Türk takımlarıyla ilgili de kararlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, 2017/18 sezonunda Finansal Fair Play şartlarına uyduğu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da FFP şartlarına kısmen uyduğu belirtildi.

UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için de Finansal Fair Play kararlarını açıkladı!

UEFA Beşiktaş'ın 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri karşıladığını ve bunlara uyumluluk gösterdiğini duyurdu. Bununla birlikte 2018-19 sezonunda da yapılandırma rejimi altında kalmaya devam edeceği notunu düştü

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdikleri duyuruldu. Transfer kısıtlamaları ve kadrodaki oyuncu sayılarındaki sınırlandırmaların kaldırılmayacağı, 2018-19 sezonu için de yürürlükte kalacağı açıklandı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe için yapılandırma rejiminin devam edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."

FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ

Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Bekir İrtegün'den Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi yıldız isimler için FETÖ itirafı!Bekir İrtegün'den Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi yıldız isimler için FETÖ itirafı!
Ankaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattıAnkaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uefa Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Bursaspor'da Mustafa Er istifa etti

Bursaspor'da Mustafa Er istifa etti

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Ersun Yanal iddialarını yanıtladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için de Finansal Fair Play kararlarını açıkladı!

UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için de Finansal Fair Play kararlarını açıkladı!

Bekir İrtegün'den Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi yıldız isimler için FETÖ itirafı!

Bekir İrtegün'den Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi yıldız isimler için FETÖ itirafı!

Ankaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı

Ankaragücü Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Tüm Süper Lig takımları PFDK'ya sevk edildi

Tüm Süper Lig takımları PFDK'ya sevk edildi

Başkanlar, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu!

Başkanlar, Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftarda buluştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.