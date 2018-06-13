UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor için de Finansal Fair Play kararlarını açıkladı!

UEFA Beşiktaş'ın 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri karşıladığını ve bunlara uyumluluk gösterdiğini duyurdu. Bununla birlikte 2018-19 sezonunda da yapılandırma rejimi altında kalmaya devam edeceği notunu düştü

Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2017-18 sezonu için belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdikleri duyuruldu. Transfer kısıtlamaları ve kadrodaki oyuncu sayılarındaki sınırlandırmaların kaldırılmayacağı, 2018-19 sezonu için de yürürlükte kalacağı açıklandı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe için yapılandırma rejiminin devam edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, UEFA'nın bugün aldığı kararlar ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli ekip, UEFA ile yapılan anlaşmanın 2019-2020 sezonun sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır. Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."



FENERBAHÇE ANLAŞMAYI KISMEN YERİNE GETİRDİ

Fenerbahçe, daha önce UEFA ile yaptığı anlaşmada 2015-16 sezonunda 30 milyon Euro, 2016-17 sezonunda 20 milyon Euro, 2017-18 sezonunda 10 milyon Euro hesap açığı vermeyi, 2018-19 sezonunda ise denk bütçe sözü vermişti. UEFA'dan bugün yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 2017-18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdi.

