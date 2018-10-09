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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup'ta Belarus - Lüksemburg maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup müsabakasını yönetecek. Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık UEFA Uluslar D Ligi 2. Grup belarus lüksemburg

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