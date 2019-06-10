UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Almanya ile Estonya arasında yapılacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Mainz kentindeki Opel Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu karşılaşmasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.
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