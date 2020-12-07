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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak iki maçı Türk hakemlere teslim etti.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev!

UEFA, Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ali Palabıyık dahil olmak üzere iki maçta Türk hakemlere görev verdi.

Manchester City ile Marsilya arasındaki mücadelede Halil Umut Meler, orta hakem olarak görev aldı. Yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Arda Kardeşler, 4. hakem olarak görev yapacak.

Maçın Video Asistan Hakemliğini Almanya'dan Sascha Stegemann yapacak, yardımcısı ise Ali Palabıyık olacak.

LAZIO-BRUGGE MAÇINDA ÇAKIR

Lazio ile Club Brugge arasındaki mücadelede ise Cüneyt Çakır görev alacak. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem olarak Hüseyin Göçek bulunacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde VAR olarak görev alan Abdülkadir Bitigen, bu maçta da VAR olacak. Yardımcılığını ise Mete Kalkavan yapacak.

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