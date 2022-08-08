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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev!

08.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev... Yapılan açıklamaya göre tecrübeli hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde düdük çalacak. İşte detaylar...

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev!

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

MAÇ PORTEKİZ'DE!

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık uefa konferans ligi
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