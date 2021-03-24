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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

24.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Beşiktaş'a vadesi 30 Eylül'de dolan ödemeyi gerçekleştirmediği gerekçesiyle 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el konulacağını açıkladı.

UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA, Beşiktaş'ın vadesi 30 Eylül'de dolan ödemelerini gerçekleştirmediği gerekçesiyle, UEFA organizasyonlarından 2021-2022 sezonunda elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyma kararı verdi.

Siyah-beyazlı ekip, finansal ihmal yapmadığını ispatlayamaması halinde, yüzde 15'lik gelirinden mahrum kalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Birimi'nin verdiği karar doğrultusunda, siyah-beyazlıların Finansal Fair Play çerçevesinde ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmediği ifade edilen açıklamada, kulübün 30 Haziran 2021 tarihine kadar ödemeyi yaptığına ilişkin kanıt sunması halinde cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

Yaşanan gelişme üzerine Beşiktaş yönetimi alınan kararla ilgili olarak görüşmelerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ya beşiktaşa bu ceza geliyorsa fenevin tüm liglerden ihraç edilmesi gerek.
gelsinde varsın el konsun
Yazık ya yazık

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