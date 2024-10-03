SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. UEFA'dan Beşiktaş'a deplasman yasağı! Lyon maçında stadyuma alınmayacaklar

UEFA'dan Beşiktaş'a deplasman yasağı! Lyon maçında stadyuma alınmayacaklar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.10.2024 12:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş için UEFA'dan beklenmedik bir karar geldi. İşte detaylar...

UEFA'dan Beşiktaş'a deplasman yasağı! Lyon maçında stadyuma alınmayacaklar

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi. RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK

32faf32ad2754b60ac040f0b0197eec0

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.

7 YIL ÖNCE OLAY YAŞANMIŞTI

1460973_4f8f4eca681f9a17060216c200289d82_640x640

Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
UEFA beşiktaş lyon yasak
En Çok Okunan Haberler
İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı

İlk kez görücüye çıktı! Yeni TOGG'u görenler gözyaşlarını tutamadı

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

Sergen Yalçın için çok sürpriz teklif! Kararını resmen açıkladı

Sergen Yalçın için çok sürpriz teklif! Kararını resmen açıkladı

UEFA'dan Beşiktaş'a yasak!

UEFA'dan Beşiktaş'a yasak!

Eski İtalyan yıldız otel odasında ölü bulundu!

Eski İtalyan yıldız otel odasında ölü bulundu!

Yönetim de dayanamadı! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor... İşte yerine gelecek isim

Yönetim de dayanamadı! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor... İşte yerine gelecek isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.