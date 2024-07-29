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  4. UEFA'dan bir uyarı daha yapıldı... Başkan Dursun Özbek itiraf etmişti, Galatasaray'a Avrupa yasağı gelebilir!

UEFA'dan bir uyarı daha yapıldı... Başkan Dursun Özbek itiraf etmişti, Galatasaray'a Avrupa yasağı gelebilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.07.2024 09:11
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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize." ifadelerini kullanırken, bu durumun düzelmemesi neticesinde yaptırımlarının ne olacağı da ortaya çıktı.

UEFA'dan bir uyarı daha yapıldı... Başkan Dursun Özbek itiraf etmişti, Galatasaray'a Avrupa yasağı gelebilir!

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da taraftarlar yönetimden transfer beklerken, Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda mali zorluklardan bahsetmişti.

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ÖZBEK İTİRAF ETMİŞTİ

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Özbek açıklamasında "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Negatif öz sermayeyi düzeltmenin yolu da yapamazsak zaten büyük bir ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor çok detay veremiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERLER OLURSA...

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Sarı-Kırmızılılar, 9 milyon euro'luk sağ bek Jelert'in transferi 6 taksitte biterken gözünü 8 numaraya çevirdi. Listede Bahsedilen McTominay, Rios ve Wendel gibi isimlerin en az 15 milyon euro maliyeti bulunurken, bu oyuncuların gelmesi ise Galatasaray'ı UEFA karşısında zor durumda bırakabilir. Bu transferler gerçekleşirse, UEFA'nın Galatasaray'ı Avrupa cezası vermesi de ihtimaller içinde.

3 YIL DAHA VAR

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Başkan Özbek'in bahsettiği avansın alınma şartı ise Florya projesi için anlaşmaların yapılmasına bağlı... ancak Kemerburgaz tesislerinin tamamı bitmeden Emlak Konut, Florya projesinin başlamasına izin vermeyecek. Erden Timur'a göre bunun için de 3 yıl daha var.

NEGATİF ÖZ SERMAYE -0.64

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Yüzde 39.99'u halka açık olan Galatasaray'ın, öz sermayesi -0.64 oranında. Öz sermaye eksiği olan rakam eki ise 944 milyon 47 bin 415 TL...

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