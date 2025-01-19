SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev! Club Brugge-Juventus maçında...

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev! Club Brugge-Juventus maçında...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 15:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında oynanacak Club Brugge-Juventus maçında eski FIFA kokartlı hakem, UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır’a gözlemci olarak görev verdi.

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev! Club Brugge-Juventus maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü TSİ 23.00’de oynanacak müsabakada Belçika kulübü Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus karşılaşacak. Mücadelede UEFA gözlemcisi, mentörü ve FIFA eğitimcisi olan eski hakem Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev yapacak.

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Çakır’ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır UEFA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Dün gelen acı haber sonrası bölge hareketlendi, esnaf dükkan açamadı

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Sezona rüzgar gibi başlamıştı...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Ole Gunnar Solskjaer'den Jose Mourinho ve Türkiye için flaş sözler!

Ole Gunnar Solskjaer'den Jose Mourinho ve Türkiye için flaş sözler!

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Fenerbahçe taraftarını üzen gece yarısı Talisca gelişmesi! Kötü haberi duyurdular...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.