UEFA'dan Galatasaray'a ceza gelebilir!

Galatasaray'da Igor Tudor harekatı yaşanabilir. Sarı-kırmızılılardan ayrılırken tazminat problemi yaşayan Tudor'un kararı her an açıklanabilir. Davayı inceleyen CAS'ın karar vermesi için çok kısa bir süre kaldı.

GALATASARAY DAVAYI CAS'A TAŞIMIŞTI

UEFA, Galatasaray'ın Tudor'a ödemesi gereken parayı 600 bin Euro olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılılar buna itiraz edip davayı CAS'a taşımış ve gelecek cevabı beklemeye geçmişti. CAS'ın Tudor'u haklı bulması durumunda UEFA'dan Galatasaray'a tazminatlı bir şekilde ceza gelebilir. Tazminatın ödenmemesi durumunda UEFA'dan yaptırım gelmesi dahi söz konusu olacak.

