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UEFA'dan Galatasaray'a ceza gelebilir!

29.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a Igor Tudor'dan sürpriz gelebilir. UEFA, Galatasaray'a faizler hariç Tudor'a 600 bin Euro ödenmesine karar vermişti. Bu davayı CAS'a taşıyan Galatasaray gelecek cevabı bekliyor...

UEFA'dan Galatasaray'a ceza gelebilir!

Galatasaray'da Igor Tudor harekatı yaşanabilir. Sarı-kırmızılılardan ayrılırken tazminat problemi yaşayan Tudor'un kararı her an açıklanabilir. Davayı inceleyen CAS'ın karar vermesi için çok kısa bir süre kaldı.

GALATASARAY DAVAYI CAS'A TAŞIMIŞTI

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UEFA, Galatasaray'ın Tudor'a ödemesi gereken parayı 600 bin Euro olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılılar buna itiraz edip davayı CAS'a taşımış ve gelecek cevabı beklemeye geçmişti. CAS'ın Tudor'u haklı bulması durumunda UEFA'dan Galatasaray'a tazminatlı bir şekilde ceza gelebilir. Tazminatın ödenmemesi durumunda UEFA'dan yaptırım gelmesi dahi söz konusu olacak.

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UEFA Igor Tudor galatasaray
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