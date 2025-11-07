UEFA'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı sona ererken, Avrupa futbolunun en iyi performans gösteren ismi de belli oldu. Birbirinden çarpıcı maçlara sahne olan haftada “Haftanın Oyuncusu” seçimi futbolseverleri şaşırttı.

ZİRVEDE PHIL FODEN VAR

Manchester City’nin Borussia Dortmund’u 4-1 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Phil Foden, UEFA tarafından haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. İngiliz futbolcu, karşılaşmada 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynadı ve haftanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

OSIMHEN’İN TARİHİ PERFORMANSI YETMEDİ

Galatasaray’ın Ajax deplasmanında elde ettiği 3-0’lık tarihi galibiyette üç gol birden atan Victor Osimhen, listenin ikinci sırasında yer aldı. Nijeryalı yıldızın bu performansına rağmen zirveye ulaşamaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, Osimhen’in ikinci sırada kalmasını “büyük ayıp” olarak yorumladı.

İLK DÖRTTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

UEFA’nın belirlediği listede Phil Foden ve Victor Osimhen’in ardından üçüncü sırayı Club Brugge formasıyla Barcelona ağlarını iki kez sarsan Carlos Borges aldı. Haftanın dördüncüsü ise Arsenal’den Mikel Merino oldu. İspanyol futbolcu, Slavia Prag karşısında iki kez gol sevinci yaşadı.

SONUÇLAR TARTIŞMA YARATTI

Haftanın en çok konuşulan isminin Osimhen olmasına rağmen ödülün Foden’a gitmesi futbol dünyasında tartışma konusu oldu. Birçok yorumcu ve taraftar, “performansın değil popülaritenin ödüllendirildiği” eleştirisinde bulundu.