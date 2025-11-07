SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

UEFA'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta sona ererken “Haftanın Oyuncusu” seçimi büyük tartışma yarattı. Manchester City’nin yıldızı Phil Foden zirveye çıkarken, Galatasaray formasıyla Ajax’a hat-trick yapan Victor Osimhen ikinci sırada kaldı. Bu sonuç sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İşte detaylar...

UEFA'dan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi...
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı sona ererken, Avrupa futbolunun en iyi performans gösteren ismi de belli oldu. Birbirinden çarpıcı maçlara sahne olan haftada “Haftanın Oyuncusu” seçimi futbolseverleri şaşırttı.

ZİRVEDE PHIL FODEN VAR

UEFA dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi... 1

Manchester City’nin Borussia Dortmund’u 4-1 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Phil Foden, UEFA tarafından haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü. İngiliz futbolcu, karşılaşmada 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynadı ve haftanın en dikkat çeken performanslarından birine imza attı.

OSIMHEN’İN TARİHİ PERFORMANSI YETMEDİ

UEFA dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi... 2

Galatasaray’ın Ajax deplasmanında elde ettiği 3-0’lık tarihi galibiyette üç gol birden atan Victor Osimhen, listenin ikinci sırasında yer aldı. Nijeryalı yıldızın bu performansına rağmen zirveye ulaşamaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, Osimhen’in ikinci sırada kalmasını “büyük ayıp” olarak yorumladı.

İLK DÖRTTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

UEFA dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi... 3

UEFA’nın belirlediği listede Phil Foden ve Victor Osimhen’in ardından üçüncü sırayı Club Brugge formasıyla Barcelona ağlarını iki kez sarsan Carlos Borges aldı. Haftanın dördüncüsü ise Arsenal’den Mikel Merino oldu. İspanyol futbolcu, Slavia Prag karşısında iki kez gol sevinci yaşadı.

SONUÇLAR TARTIŞMA YARATTI

UEFA dan Galatasaray ın yıldızı Victor Osimhen e büyük ayıp! Tarihi performansı da yetmedi... 4

Haftanın en çok konuşulan isminin Osimhen olmasına rağmen ödülün Foden’a gitmesi futbol dünyasında tartışma konusu oldu. Birçok yorumcu ve taraftar, “performansın değil popülaritenin ödüllendirildiği” eleştirisinde bulundu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da da forma giymişti! 31 yaşında futbolu bıraktıGalatasaray'da da forma giymişti! 31 yaşında futbolu bıraktı
Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal' Eski hakemden Victoria Plzen maçı hakemi Allard Lindhout için çok sert sözler: 'Korkaklık, eyyam, skandal'
Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.