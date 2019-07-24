UEFA'dan Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık'a görev

İşte FIFA kokartlı hakemlerimizin yöneteceği UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçları...
Halis Özkahya - Luzern (İsviçre) / KI Klaksvik (Faroe Adaları)
Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
Mete Kalkavan - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Esbjerg (Danimarka)
Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Hüseyin Göçek - Norrköping (İsveç) / Liepaja (Letonya)
Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
Ali Palabıyık - Flora Tallinn (Estonya) / Eintracht Frankfurt (Almanya)
Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
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