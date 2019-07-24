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UEFA'dan Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık'a görev

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 24.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki maçlarda hakemlerimiz görev yapacak. UEFA'dan yapılan açıklamada Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık'a verilen maçlar açıklandı.

UEFA'dan Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık'a görev

İşte FIFA kokartlı hakemlerimizin yöneteceği UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçları...

Halis Özkahya - Luzern (İsviçre) / KI Klaksvik (Faroe Adaları)
Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mete Kalkavan - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Esbjerg (Danimarka)
Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Hüseyin Göçek - Norrköping (İsveç) / Liepaja (Letonya)
Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Ali Palabıyık - Flora Tallinn (Estonya) / Eintracht Frankfurt (Almanya)
Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

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