UEFA'dan Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık'a görev

İşte FIFA kokartlı hakemlerimizin yöneteceği UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçları...

Halis Özkahya - Luzern (İsviçre) / KI Klaksvik (Faroe Adaları)

Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mete Kalkavan - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Esbjerg (Danimarka)

Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Hüseyin Göçek - Norrköping (İsveç) / Liepaja (Letonya)

Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Ali Palabıyık - Flora Tallinn (Estonya) / Eintracht Frankfurt (Almanya)

Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

