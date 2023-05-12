UEFA'dan İstanbul finali açıklaması! 'Türkiye'den alınacak' şeklinde şok bir iddia ortaya atılmıştı...

UEFA, Daily Mail gazetesinde yer alan Şampiyonlar Ligi iddiasına son noktayı koydu. UEFA, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Başka bir yorumumuz yoktur." ifadelerini kullandı.
UEFA, Daily Mail'in haberini kesin bir dille yalanladı.
UEFA'dan Deutschen Presse-Agentur'a açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Başka bir yorumumuz yoktur." ifadelerini kullandı.
2023 Şampiyonlar Ligi finali Inter - Milan / Manchester City - Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ile Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı.