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UEFA'dan İstanbul finali açıklaması! 'Türkiye'den alınacak' şeklinde şok bir iddia ortaya atılmıştı...

12.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Şampiyonlar Ligi final maçının İstanbul'dan alınacağı hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanladı. UEFA, "Şampiyonlar Ligi finali belirlendiği gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi olmadı." şeklinde bir açıklama yaptı.

UEFA'dan İstanbul finali açıklaması! 'Türkiye'den alınacak' şeklinde şok bir iddia ortaya atılmıştı...

UEFA, Daily Mail gazetesinde yer alan Şampiyonlar Ligi iddiasına son noktayı koydu. UEFA, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Başka bir yorumumuz yoktur." ifadelerini kullandı.

10 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA OYNANACAK

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UEFA, Daily Mail'in haberini kesin bir dille yalanladı.

UEFA'dan Deutschen Presse-Agentur'a açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran'dan İstanbul'a gerçekleşecek. Başka bir yorumumuz yoktur." ifadelerini kullandı.

2023 Şampiyonlar Ligi finali Inter - Milan / Manchester City - Real Madrid takımları arasında oynanacak. İlk maçlarda Inter Milan'ı 2-0 yenerken, Real Madrid ile Manchester City ise Bernabeu'da 1-1 berabere kalmıştı.


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