UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası verildi! Fakat verilen ceza şu an uygulanmayacak

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza verildi. AEK Larnaca karşılaşması için sarı-lacivertlilere çeşitli cezalar verildi. Kadıköy'de oynanan maçta tribün olayları nedeniyle toplamda 21 bin Euro'luk para cezasına çarptırılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus da verilen cezalardan nasibini aldı.

"KARŞILAŞMANIN GEÇ BAŞLAMASININ SEBEBİ..."

Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedenin Fenerbahçe ve Jorge Jesus olduğunu tespit eden UEFA, sarı-lacivertli kulübe 15 bin Euro'luk fatura çıkarttı. Jorge Jesus'a ise bir UEFA maçından men cezası verildi fakat bunun 1 yıllık deneme süresince askıya alındığı bildirildi.

