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UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası verildi! Fakat verilen ceza şu an uygulanmayacak

18.11.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'a UEFA'dan ceza geldi. Sarı-lacivertlilerin karşı karşıya geldiği AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedeninin Jorge Jesus olduğu tespit edilmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıya bir maçlık men cezası verildi. Fakat bu men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alındı.

UEFA'dan Jorge Jesus'a men cezası verildi! Fakat verilen ceza şu an uygulanmayacak

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza verildi. AEK Larnaca karşılaşması için sarı-lacivertlilere çeşitli cezalar verildi. Kadıköy'de oynanan maçta tribün olayları nedeniyle toplamda 21 bin Euro'luk para cezasına çarptırılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus da verilen cezalardan nasibini aldı.

"KARŞILAŞMANIN GEÇ BAŞLAMASININ SEBEBİ..."

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Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının geç başlamasındaki nedenin Fenerbahçe ve Jorge Jesus olduğunu tespit eden UEFA, sarı-lacivertli kulübe 15 bin Euro'luk fatura çıkarttı. Jorge Jesus'a ise bir UEFA maçından men cezası verildi fakat bunun 1 yıllık deneme süresince askıya alındığı bildirildi.

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UEFA Jorge Jesus fenerbahçe

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