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  4. UEFA'dan Real Madrid'in 4 yıldızına soruşturma! Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior...

UEFA'dan Real Madrid'in 4 yıldızına soruşturma! Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.03.2025 21:07
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UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

UEFA'dan Real Madrid'in 4 yıldızına soruşturma! Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior...

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

RudigerRealMadrid13032025

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA son dakika real madrid
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