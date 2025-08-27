UEFA'dan skandal hamle! Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet pankartlarına yasak getirildi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, perşembe günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Samsunspor taraftarlarının yapmak istediği pankartlara izin verilmedi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE FATİH SULTAN MEHMET...

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart ve Fatih Sultan Mehmet'in pankartı UEFA ve Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

UEFA'nın aldığı bu karar sonrası sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi. Samsunspor taraftar gruplarının paylaşımında, "Yarın (Perşembe) oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumunda görüşmek üzere" ifadeleri kullandı.