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UEFA'dan skandal karar! Türk hakemi maçtan aldılar

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

UEFA, F91 Dudelange ile APOEL arasında oynanacak maça atadığı Halis Özkahya'yı, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı üzerine geri çekti ve mücadeleye İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

UEFA'dan skandal karar! Türk hakemi maçtan aldılar

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 28 Kasım Perşembe Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA tarafından dün yapılan açıklamada bu müsabakaya FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın atandığı duyurulmuştu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak, dördüncü hakem ise Alper Ulusoy olacaktı.

HALİS ÖZKAHYA

RUMLAR İTİRAZ ETTİ

Ancak Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu, UEFA'ya itiraz ederek Özkahya'nın değiştirilmesini talep etti. Bunun neticesinde UEFA atamayı değiştirerek F91 Dudelange - APOEL mücadelesinde İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yı görevlendirdi. Karşılaşmada Rocchi'ye, Giorgio Peretti ile Giorgio Schenone eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
uefa halis özkahya F91 Dudelange - APOEL Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
şaşırdık mı ? hükümetin sayesinde heryerden ban yedik
ne güzel bir karar...btc malatya kasımpaşa maçını untmadık..helal olsun rumlara türkiye mhk nın yapmadığını rumlar yapmışşş ohhh olsun..
Şaşırtmıyolar..
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