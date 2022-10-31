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UEFA'dan Trabzonspor'un yıldızı Maxi Gomez'e men cezası!

31.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor'a 3 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Ferencvaros mücadelesi öncesi şoke eden bir haber geldi. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, Maxi Gomez'i kırmızı kart nedeniyle üç maçla cezalandırıldı. İşte detaylar...

UEFA'dan Trabzonspor'un yıldızı Maxi Gomez'e men cezası!
Maxi Gomez

Maxi Gomez

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Monaco ile oynanan ve 3-1 yenilgiyle sonuçlanan karşılaşmanın 11. dakikasında rakibine yaptığı kural dışı hareketten kırmızı kart gören Maxi Gomez'e üç karşılaşmadan men cezası verildiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen golcünün Ferencvaros karşılaşmasında görev yapıp yapmayacağı bugün belli olacak.

Trabzonspor, yıldız futbolcunun cezasının ağır olduğunu belirterek, 3 maçlık cezaya itiraz etti. UEFA Tahkim Kurulu'na giden bordo-mavililerin durumu bugünkü toplantıda belli olacak.

Tahkim, cezayı indirirse Maxi Gomez perşembe günü forma giyebilecek. Aksi takdirde forma yine Umut Bozok'ta olacak.

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